Τι αναμένεται να περιλαμβάνει η νέα «κολεξιόν» της Apple

Σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη να γίνει η παρουσίαση των νέων προϊόντων της Apple με τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν πάνω στη νέα σειρά κινητών τηλεφώνων του τεχνολογικού κολοσσού, το iPhone17. Θα παρουσιαστούν επίσης νέα μοντέλα έξυπνων ρολογιών, ακουστικών και κάποιων gadgets. Ας ρίξουμε μια ματιά στις διαρροές που υπάρχουν μέχρι στιγμής για τις νέες συσκευές.

Νέα μοντέλα κινητών τηλεφώνων: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max και iPhone 17 Air που αποτελεί το πιο λεπτό flagship κινητό της Apple μέχρι σήμερα με πάχος περίπου 5,5 χιλιοστά.

Τεχνικές βελτιώσεις: A19 / A19 Pro επεξεργαστές, οθόνες OLED 120 Hz, ανανεωμένα πλαίσια αλουμινίου-τιτανίου, κάμερες 48 MP, επαυξημένη RAM (έως 12 GB) και βασική χωρητικότητα 256 GB

Νέα μοντέλα έξυπνων ρολογιών: Apple Watch Series 11, Ultra 3 και πιθανώς το Apple Watch SE 3

Νέες λειτουργίες: Αναβαθμισμένοι αισθητήρες υγείας, δυνατότητες όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης και δορυφορική συνδεσιμότητα MacRumorsLOS40.

Ακουστικά AirPods Pro 3 με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά: Βελτιωμένη ποιότητα ήχου, ενεργή ακύρωση θορύβου, νέο H3 chip, αισθητήρες για μέτρηση θερμοκρασίας σώματος ή καρδιακού ρυθμού, ακόμη και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο

Συσκευή εντοπισμού AirTag 2 με ανανεωμένο Ultra Wideband chip για μεγαλύτερη ακρίβεια και εύρος, βελτιωμένα χαρακτηριστικά ιδιωτικότητας και προστασίας

Home & Accessories

HomePod mini 2: Αναμένεται με νέο Wi-Fi/Bluetooth chip και ενδεχομένως νέες επιλογές χρωμάτων.

Apple TV 4K : Πιθανή κυκλοφορία με νέο chip (π.χ. A17 Pro) και δυνατότητες Apple Intelligence

Λογισμικό

iOS 26 και macOS Tahoe: Πιθανή ανακοίνωση ημερομηνίας κυκλοφορίας, μαζί με λειτουργίες όπως το Liquid Glass interface.

Naftemporiki.gr