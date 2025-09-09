Το James Webb αποκαλύπτει την αστρική πεταλούδα του γαλαξία μας (βίντεο)

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε μια εντυπωσιακή εικόνα ενός νεαρού άστρου τυλιγμένου μέσα σε έναν τεράστιο πρωτοπλανητικό δίσκο, έναν δακτύλιο πυκνού αερίου και σκόνης όπου πιθανότατα σχηματίζονται νέοι πλανήτες.

Το άστρο έχει την κωδική ονομασία IRAS 04302+2247 και αποκαλείται «Άστρο–Πεταλούδα» εξαιτίας της μορφής του νεφελώματος που έχει σχηματιστεί εκεί. Στο υπέρυθρο φάσμα αποκαλύπτεται ένας παχύς σκονισμένος δίσκος που τέμνει το νεφέλωμα και διαχέει το φως του άστρου σε δύο φωτεινούς λοβούς που θυμίζουν φτερά πεταλούδας.

Το άστρο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 525 ετών φωτός από τη Γη στο Μοριακό Νέφος του Ταύρου, την πλησιέστερη στη Γη περιοχή γέννησης νέων άστρων. Το νέφος είναι πλούσιο σε μοριακό υδρογόνο, σκόνη και βαρύτερα στοιχεία από παλαιές εκρήξεις σούπερνοβα οι οποίες εκτοξεύουν στο Διάστημα τις πρώτες ύλες για νέα άστρα και πλανητικά συστήματα.

Ο δίσκος είναι τεράστιος με διάμετρο περίπου 65 δισεκατομμύρια χλμ. και η θέαση από το πλάι που έχουν οι επιστήμονες με τη νέα εικόνα του James Webb είναι εξαιρετικά πολύτιμη για την έρευνα:

* Σε δίσκους που βλέπουμε από πάνω, οι επιστήμονες μπορούν να εντοπίσουν δακτυλίους, σπειροειδείς δομές ή κενά, ενδείξεις σχηματισμού πλανητών.

* Σε δίσκους που βλέπουμε από το πλάι, όπως στο Άστρο–Πεταλούδα, μπορούν να μελετηθούν το πάχος του δίσκου και η κατανομή της σκόνης γύρω από το μεσαίο επίπεδο, κρίσιμα στοιχεία για να κατανοήσουμε πώς τα σωματίδια σκόνης συγκολλούνται και εξελίσσονται αρχικά σε πλανητοειδή σώματα και στη συνέχεια σε πλανήτες.

Για αυτό η νέα εικόνα δεν είναι μόνο εντυπωσιακή αλλά και ένα σπάνιο παράθυρο στην κατανόηση των πρώτων σταδίων σχηματισμού πλανητών.

Naftemporiki.gr