Έξυπνο αντηλιακό προστατεύει και ταυτόχρονα δροσίζει το δέρμα

Ένα νέο αντηλιακό που φτιάχνεται από τη γύρη λουλουδιών καμέλιας όχι μόνο θα μπλοκάρει τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες του Ήλιου αλλά θα δροσίζει και όσους το φορούν ενώ παράλληλα θα μειώνει το αρνητικό οικολογικό αποτύπωμα των συμβατικών αντηλιακών.

Το νέο αντηλιακό δημιούργησαν επιστήμονες υλικών από το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Nanyang στη Σιγκαπούρη. Όπως αναφέρουν στα πειράματα που πραγματοποίησαν το αντηλιακό με βάση τη γύρη απορροφούσε και μπλόκαρε τις ακτίνες UV εξίσου αποτελεσματικά με τα εμπορικά διαθέσιμα αντηλιακά τα οποία συνήθως χρησιμοποιούν μέταλλα όπως διοξείδιο του τιτανίου και οξείδιο του ψευδαργύρου.

Η ερευνητική ομάδα ανέφερε ότι οι δοκιμές αποκάλυψαν πως το αντηλιακό με γύρη καμέλιας έχει τη «δυνατότητα να μειώνει τη θερμοκρασία της επιφάνειας του δέρματος βοηθώντας έτσι να παραμένει δροσερό παρουσία προσομοιωμένου ηλιακού φωτός». Το αποτέλεσμα σημαίνει ότι η θερμοκρασία του δέρματος παραμένει περίπου πέντε βαθμούς χαμηλότερη για 20 λεπτά σε σύγκριση με άλλα εμπορικά αντηλιακά.

Η ομάδα είπε ότι το δροσιστικό αποτέλεσμα αποδίδεται στις φυσικές ιδιότητες της γύρης η οποία απορροφά λιγότερη ενέργεια στο φάσμα του ορατού και του κοντινού υπερύθρου τα μήκη κύματος που ευθύνονται κυρίως για τη δημιουργία θερμότητας. Επιπλέον οι ερευνητές αξιολόγησαν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του νέου αντηλιακού συγκρίνοντάς το με τα συνηθισμένα ως προς την επίδρασή τους στα κοράλλια.

Διαπίστωσαν ότι το εμπορικό αντηλιακό προκαλούσε λεύκανση (ασθένεια) των κοραλλιών μέσα σε δύο ημέρες οδηγώντας στον θάνατό τους μέχρι την έκτη ημέρα. Αντίθετα το αντηλιακό με γύρη δεν επηρέαζε τα κοράλλια τα οποία παρέμειναν υγιή ακόμα και μέχρι και 60 ημέρες.Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι 6,000 έως 14,000 τόνοι εμπορικών αντηλιακών καταλήγουν με διαφόρους τρόπους στους ωκεανούς.

Ο επικεφαλής της μελέτης καθηγητής Τσο Ναμ-Τζουν Πρόεδρος της Έδρας Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στο Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Nanyang λέει ότι η γύρη είναι ευρέως διαθέσιμη και συχνά καταναλώνεται για τα οφέλη της στην υγεία.

«Ξέρουμε ότι η γύρη είναι φυσικά ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, καθώς το κέλυφός της χρειάζεται να προστατεύει τα εσωτερικά της στοιχεία από σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του ηλιακού φωτός. Η έρευνά μας στόχευσε στο να αναπτύξει έναν τρόπο ώστε οι κόκκοι γύρης να επεξεργάζονται σε μορφή γέλης, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται εύκολα στο ανθρώπινο δέρμα» λέει ο Τσο που είναι επίσης Διευθυντής Στρατηγικών Προγραμμάτων και του Κέντρου Διασταυρούμενης Οικονομίας του NTU.

«Θέλαμε να αναπτύξουμε ένα οικονομικό και αποτελεσματικό φυσικό αντηλιακό που να μην προκαλεί αλλεργίες στους ανθρώπους και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Εδώ το NTU αξιοποίησε την εξειδίκευσή μας στην επιστήμη και μηχανική υλικών για να αναπτύξει μια βιώσιμη λύση πραγματικού κόσμου που επηρεάζει τόσο την ανθρωπότητα όσο και τη Γη».

Για όσους ανησυχούν μήπως η γύρη προκαλεί αλλεργίες, η ομάδα διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν ισχύει, γράφοντας ότι δεν προκαλούν όλα τα είδη γύρης αλλεργίες και η γύρη καμέλιας θεωρείται γενικά μη αλλεργιογόνα, καθώς πρόκειται για αυτο-γονιμοποιούμενο άνθος. Το αντηλιακό δεν είναι διαθέσιμο άμεσα, αλλά η ομάδα δήλωσε ότι σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο εξετάζουν την κλιμάκωση της τεχνολογίας, ενώ ελπίζουν να συνεργαστούν με βιομηχανικούς εταίρους για την εμπορική αξιοποίησή της.

