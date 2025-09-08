Το Hubble ζουμάρει σε ένα γαλαξιακό εργοστάσιο παραγωγής κοσμικών φαινομένων

Αν και ο NGC 7456 μπορεί να φαίνεται ως ένας ακόμη σπειροειδής γαλαξίας από τους αμέτρητους που υπάρχουν στο Σύμπαν νέες λεπτομερείς εικόνες του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble αποκαλύπτουν την έντονη δραστηριότητα παραγωγής νέων άστρων που υπάρχει σε αυτόν.

Ο NGC 7456 βρίσκεται σε απόσταση πάνω από 51 εκατομμύρια έτη φωτός στον αστερισμό του Γερανού. Η εικόνα του Hubble δείχνει λεπτομέρειες στους σπειροειδείς βραχίονες του γαλαξία που ακολουθούνται από σκούρα σύννεφα σκόνης που εμποδίζουν το φως. Με λαμπερό ροζ χρώμα αποτυπώνονται πλούσιες περιοχές αερίου όπου σχηματίζονται νέα άστρα φωτίζοντας τα γύρω νέφη και προκαλώντας την εκπομπή χαρακτηριστικού κόκκινου φωτός.

Τα όργανα του Hubble εστίασαν στη αστρική δραστηριότητα του γαλαξία παρακολουθώντας νέα άστρα, νέφη υδρογόνου και αστρικά σμήνη με στόχο να κατανοηθεί η εξέλιξη του γαλαξία με την πάροδο του χρόνου.

Το Hubble, με την ικανότητά του να καταγράφει στο ορατό φως, στο υπεριώδες φάσμα αλλά και σε μέρος του υπέρυθρου φωτό δεν είναι το μόνο παρατηρητήριο που μελετά τον NGC 7456. Το διαστημικό τηλεσκόπιο XMM-Newton έχει καταγράψει πολλές φορές ακτίνες Χ από τον γαλαξία από εξαιρετικής φωτεινότητες πηγές. Πρόκειται για μικρά συμπαγή κοσμικά αντικείμενα που εκπέμπουν πολύ ισχυρές ακτίνες Χ περισσότερο απ’ ό,τι θα περίμεναν οι επιστήμονες για το μέγεθός τους, και οι αστρονόμοι συνεχίζουν να προσπαθούν να κατανοήσουν τι τα τροφοδοτεί.

Η περιοχή γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα του γαλαξία είναι επίσης εξαιρετικά φωτεινή και ενεργητική. Είτε κοιτάζει κανείς τον πυρήνα του είτε τα εξωτερικά του μέρη, είτε σε ορατό φως είτε σε ακτίνες Χ αυτός ο γαλαξίας προσφέρει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τους αστρονόμους και τα νέα δεδομένα του Hubble αποκαλύπτει νέα στοιχεία για αυτόν.

