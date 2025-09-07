Σήμερα η «Ματωμένη Σελήνη», πού μπορείτε να την απολαύσετε

Η πρώτη φθινοπωρινή πανσέληνος είναι άκρως θεαματική αφού συνδυάζεται με μια έκλειψη του φυσικού μας δορυφόρου δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φαινόμενο.

Σήμερα Κυριακή η Γη θα περάσει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη και η σκιά του πλανήτη μας θα πέσει πάνω στο φεγγάρι η φωτεινότητα του οποίου θα αρχίσει να μειώνεται και θα αρχίσει να παίρνει μια… χάλκινη (ερυθρή-πορτοκαλί) απόχρωση η οποία οδήγησε και στον χαρακτηρισμό της Σελήνης ως «ματωμένης». Σταδιακά καθώς το φαινόμενο θα εξελίσσεται η Σελήνη θα αποκτά και πάλι τη συνήθη φωτεινότητα της.

Αυτό που συμβαίνει είναι πώς το φως του Ήλιου που διαθλάται και διασκορπίζεται μέσα στην ατμόσφαιρα της Γης με αποτέλεσμα τα μπλε μήκη κύματος να απορροφώνται ενώ τα κόκκινα και τα πορτοκαλί περνούν και φωτίζουν τη Σελήνη.

Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καλεί το ευρύ κοινό σε παρατήρηση της έκλειψης με φορητά τηλεσκόπια από τον λόφο της Πνύκας, σε συνεργασία με την Αστρονομική Ένωση Σπάρτης “Διόσκουροι”. Στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου του τηλεσκοπίου Δωρίδη θα είναι διαθέσιμα φορητά τηλεσκόπια για την παρατήρηση του φαινομένου. Η προσέλευση είναι ελεύθερη για όλους. Η φάση της ολικής έκλειψης Σελήνης ξεκινά στις 20:30.

