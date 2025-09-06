Άγνωστο οικοσύστημα στο βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού ίσως ξαναγράψει την ιστορία της ζωής στη Γη (βίντεο)

Με δημοσίευση τους στην επιθεώρηση «Science Advances» κινέζοι ερευνητές παρουσιάζουν τα ευρήματα των παρατηρήσεων που πραγματοποίησε ένα ρομποτικό υποβρύχιο που έστειλαν σε ένα τεράστιο σύστημα κρατήρων στο βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού το οποίο όπως αποδεικνύεται αποτελεί ένα άγνωστο μέχρι σήμερα υδροθερμικό πεδίο στο οποίο έχει σχηματιστεί ένα οικοσύστημα το οποίο θα μπορούσε να ρίξει φως στις απαρχές της ζωής στη Γη.

Το σύστημα που ονομάστηκε Kunlun και βρίσκεται βορειοανατολικά της Παπούα Νέας Γουινέας, αποτελείται από 20 μεγάλους κρατήρες ο μεγαλύτερος έχει διάμετρο περίπου 1,800 μέτρα και βάθος 130 μέτρα. Οι κρατήρες αυτοί είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «σμήνος αγωγών» και απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες υδρογόνου το οποίο πιθανότατα τροφοδοτεί τη ζωή που ευδοκιμεί σε όλο το σύστημα.

Το Kunlun μοιάζει με το υδροθερμικό πεδίο Lost City στον Ατλαντικό που βρίσκεται στην υποθαλάσσια οροσειρά Atlantis Massif. Ωστόσο διαθέτει χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό με σημαντικότερο το μέγεθός του: καλύπτει μια έκταση περίπου 11 τετραγωνικών χιλιομέτρων δηλαδή είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερο από το Lost City.

Το σύστημα Kunlun προσφέρει στους επιστήμονες ένα νέο παράθυρο στη μελέτη της σερπεντινοποίησης του βυθού, δηλαδή της διαδικασίας κατά την οποία το θαλασσινό νερό αντιδρά χημικά με τα πετρώματα του μανδύα κάτω από τον πυθμένα, δημιουργώντας ορυκτά σερπεντίνης (γνωστά για το πρασινωπό τους χρώμα) και απελευθερώνοντας υδρογόνο.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορούν να μελετήσουν τις πιθανές συνδέσεις μεταξύ αυτών των εκπομπών υδρογόνου και της εμφάνισης της ζωής στο Kunlun. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών το σύστημα θεωρείται ότι διαθέτει ρευστά πλούσια σε υδρογόνο, παρόμοια με το χημικό περιβάλλον της πρώιμης Γης.

«Αυτό που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό είναι το οικολογικό του δυναμικό. Παρατηρήσαμε ποικιλία από μορφές βαθέων υδάτων να ευδοκιμούν εδώ — γαρίδες, καβούρια squat, ανεμώνες και σωληνοσκώληκες — είδη που μπορεί να εξαρτώνται από τη χημειοσύνθεση τροφοδοτούμενη με υδρογόνο» αναφέρει ο Γουέιντονγκ Σαν καθηγητής στο Ινστιτούτο Ωκεανολογίας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, εκ των επικεφαλής της έρευνας.

Η κρατούσα θεωρία αναφέρει ότι τα δομικά υλικά ζωής έφτασαν στη Γη με διαφόρους τρόπους (πτώση αστεροειδών, κομητών ακόμη και πλανητών) από το Διάστημα αλλά έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η ζωή όπως τουλάχιστον αυτή εμφανίζεται στον πλανήτη μας αποτελεί προϊόν εσωτερικών γεωχημικών διεργασιών που έλαβαν χώρα αρχικά σε υδροθερμικά συστήματα στους ωκεανούς.

Naftemporiki.gr