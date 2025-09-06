Νέους διαστημικούς πυραύλους θέλει να φτιάξει ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε την Παρασκευή τους επικεφαλής της αεροδιαστημικής βιομηχανίας της Ρωσίας να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων πυραυλικών συστημάτων για διαστημικά οχήματα και να ενισχύσουν τη μακρόχρονη φήμη της Ρωσίας ως ηγέτιδας δύναμης στην διαστημική τεχνολογία.

Ο Πούτιν, που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κίνα και στο Βλαδιβοστόκ της ρωσικής Άπω Ανατολής, πέταξε στη νότια ρωσική πόλη Σαμάρα, όπου συναντήθηκε με ειδικούς του κλάδου και επισκέφτηκε το εργοστάσιο κατασκευής αεροπορικών κινητήρων του σχεδιαστικού γραφείου Κουζνέτσοφ.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει πρωτοπόρος δύναμη στην ανάπτυξη της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. «Είναι σημαντικό να ανανεώνουμε συστηματικά τις παραγωγικές δυνατότητες στους κινητήρες για πυραυλικά συστήματα. Και κάνοντάς το αυτό, πρέπει όχι μόνο να καλύπτουμε τις δικές μας τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, αλλά και να δραστηριοποιούμαστε στις παγκόσμιες αγορές, ώστε να είμαστε επιτυχημένοι ανταγωνιστές» ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος επισημαίνοντας τις ρωσικές επιτυχίες στην ανάπτυξη καινοτόμων κινητήρων, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, παρά τις κυρώσεις που επέβαλαν δυτικές χώρες λόγω της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022.

«Υπό συνθήκες περιορισμών από τις κυρώσεις καταφέραμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναπτύξουμε μια σειρά από καινοτόμους ενεργειακούς κινητήρες. Αυτοί χρησιμοποιούνται ήδη ενεργά μεταξύ άλλων και στις υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου» είπε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε το θέμα αυτό «εξαιρετικά σημαντικό», ιδιαίτερα για την ανάπτυξη των ρωσικών εξαγωγών φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένου του υπό συζήτηση αυτήν την εβδομάδα στην Κίνα αγωγού Power of Siberia 2 που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο προς την Κίνα. Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τον αγωγό Power of Siberia 2 ως επωφελή και για τις δύο πλευρές. Η Ρωσία είχε προτείνει τη διαδρομή εδώ και χρόνια, αλλά το σχέδιο έχει αποκτήσει μεγαλύτερη προτεραιότητα καθώς στρέφεται στο Πεκίνο ως νέο πελάτη, για να αντικαταστήσει την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας μετά την εισβολή.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη του κινητήρα αεροσκαφών PD-26, λέγοντας ότι θα επιτρέψει την εξέλιξη στρατιωτικών μεταγωγικών και φαρδών επιβατικών αεροσκαφών. «Η ανάπτυξη αυτού του έργου θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό όχι μόνο των στρατιωτικών μεταγωγικών αεροσκαφών, αλλά ανοίγει και προοπτικές για την κατασκευή μιας νέας γενιάς φαρδών πολιτικών αεροπλάνων», είπε χαρακτηριστικά.

Naftemporiki.gr