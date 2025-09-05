Η Ευρώπη ανεβαίνει στον… Όλυμπο των υπολογιστών με τη βοήθεια ενός Δία (βίντεο)

Ο νέος υπερυπολογιστής JUPITER που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαία Επίτροπο Έρευνας-Καινοτομίας Εκατερίνα Ζαχαρίεβα και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία έγινε επίσημα το πρώτο ευρωπαϊκό σύστημα που φτάνει το όριο της κλίμακας Exascale, είναι δηλαδή ένας υπερυπολογιστής με ικανότητα εκτελεί ένα πεντάκις εκατ. υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο.

Οι υπερυπολογιστές είναι εξαιρετικά ισχυρά συστήματα που επιτρέπουν την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων σε τομείς όπως η εθνική ασφάλεια, η ιατρική, η μοντελοποίηση του κλίματος, η έρευνα φαρμάκων, η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης κ.α.

Με αυτό το ορόσημο, η Ευρώπη εισέρχεται στη διεθνή ελίτ της υπερυπολογιστικής ισχύος. Επισήμως o Jupiter κατατάσσεται ως ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής της Ευρώπης και ο τέταρτος ταχύτερος παγκοσμίως. Συνδυάζει απαράμιλλη απόδοση με έντονη έμφαση στη βιωσιμότητα: λειτουργεί αποκλειστικά με ανανεώσιμη ενέργεια, διαθέτει τεχνολογίες αιχμής ψύξης και επαναχρησιμοποίησης ενέργειας ενώ αναγνωρίστηκε ως το πιο ενεργειακά αποδοτικό υπολογιστικό σύστημα παγκοσμίως χάρη στην πρώτη θέση του στη λίστα Green500.

Με υπολογιστική ισχύ που ξεπερνά το ένα exaflop, ο JUPITER αναμένεται να μετασχηματίσει την επιστήμη, την καινοτομία και τη χάραξη πολιτικής σε όλη την Ευρώπη. Οι ερευνητές θα μπορούν πλέον να τρέχουν μοντέλα κλίματος και καιρού σε ανάλυση χιλιομέτρου, επιτρέποντας πολύ πιο ακριβείς προβλέψεις ακραίων φαινομένων όπως καύσωνες, σφοδρές καταιγίδες και πλημμύρες.

Ο JUPITER θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη και υλοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης η υπολογιστική του ισχύς θα στηρίξει το μελλοντικό AI Factory (JAIF) που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2025 και θα εκπαιδεύσει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα νέας γενιάς (LLMs) για γενετική AI και καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο JUPITER αντιπροσωπεύει μια κοινή επένδυση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ από την Ε.Ε. και τη Γερμανία, μέσω του EuroHPC Joint Undertaking. Αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρώπης να αναπτύξει ένα δίκτυο από AI Gigafactories: μεγάλης κλίμακας, ενεργειακά αποδοτικά υπολογιστικά κέντρα αφιερωμένα στην εκπαίδευση και υλοποίηση προηγμένων μοντέλων AI.

Naftemporiki.gr