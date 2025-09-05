Στην κορυφή η Κίνα στις πατέντες νανοτεχνολογίας

Ένας ακόμη τομέας της βιομηχανίας της σύγχρονης τεχνολογίας στον οποίο φαίνεται να πρωτοπορεί η Κίνα είναι όπως φαίνεται αυτός της νανοτεχνολογίας.

Η Κίνα κατέχει ποσοστό 43% επί του συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων πατεντών νανοτεχνολογίας κατά τα τελευταία 25 χρόνια, κατέχοντας την πρώτη θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία μιας λευκής βίβλου που εκδόθηκε την 31η Αυγούστου. Μεταξύ του 2000 και του 2025, περισσότερες από 1,07 εκατομμύρια πατέντες νανοτεχνολογίας εγκρίθηκαν παγκοσμίως, με την Κίνα να κατέχει 464.000 από αυτές.

Το μερίδιο της Κίνας στον αναφερόμενο τομέα είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των πατεντών που κατέχουν οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, σύμφωνα με την ίδια λευκή βίβλο που έχει τον τίτλο: China Nanotechnology Industry 2025, ενώ δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια ενός φόρουμ για τη βιομηχανία της νανοτεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Το χαρτοφυλάκιο πατεντών της Κίνας δίνει έμφαση σε σημαντικούς τομείς. Μεταξύ αυτών, οι συσκευές μικροκυκλωμάτων, οι χημικοί καταλύτες, η βιοϊατρική, αλλά και τα νέα συνθετικά υλικά. Το Πεκίνο, η Σανγκάη, η Σεντσέν και η Σούτσου είναι οι κινεζικές πόλεις που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα των μικροκυκλωμάτων, ενώ πατέντες βιοϊατρικής αναπτύσσονται κυρίως στο Πεκίνο, τη Σανγκάη και την Γκουάνγκτζοου, σύμφωνα με την ίδια λευκή βίβλο.

Naftemporki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ