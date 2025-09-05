Ένα βήμα πιο κοντά στα πυρηνοκίνητα σούπερ γιοτ

Η ιδέα των πυρηνοκίνητων σούπερ γιοτ βγαίνει από το πεδίο της θεωρητικής συζήτησης και φαίνεται ότι μπαίνει πλέον σε σοβαρή συζήτηση. Η ολλανδική Feadship, από τις κορυφαίες ναυπηγικές εταιρείες στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι εντάσσεται στον οργανισμό NEMO (Nuclear Energy Maritime Organization) που αποτελεί ένα δίκτυο εταιρειών που επιδιώκει να προωθήσει κανονισμούς για την ανάπτυξη, λειτουργία και παροπλισμό πλωτών πυρηνικών συστημάτων.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Feadship θα ρίξει άμεσα στη θάλασσα ένα πυρηνοκίνητο σκάφος αλλά θέλει να εξετάσει αν η τεχνολογία αυτή μπορεί να παίξει ρόλο στον στόχο της για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα της κατασκευής πολυτελών σκαφών αναψυχής. Ήδη από το 2010 παρουσίασε το concept Relativity με πυρηνικό κινητήρα ενώ το 2015 παρουσίασε το Savannah με υβριδική πρόωση ντίζελ-ηλεκτρικού και το 2023 το Breakthrough το πρώτο γιοτ που κινείται αποκλειστικά με πράσινο υδρογόνο.

Σύμφωνα με αναλυτές η πυρηνική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει επανάσταση για τη ναυτιλία αντίστοιχη με τη μετάβαση από το ξύλο στο σίδερο ή από τα ιστία στον ατμό. Η νέα γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων, οι SMR (Small Modular Reactors) ή «μικροαντιδραστήρες,– έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και θα μπορούσαν να χωρέσουν στο μηχανοστάσιο ενός σκάφους άνω των 50 μέτρων. Ειδικά οι αντιδραστήρες τήγματος άλατος με βάση το θόριο θεωρούνται πολλά υποσχόμενοι, με χαμηλότερο ραδιενεργό απόβλητο, μεγαλύτερη ασφάλεια και μικρότερο κίνδυνο διάδοσης πυρηνικών όπλων.

Παρ’ όλα υπάρχουν μια σειρά από προκλήσεις που δεν είναι μόνο τεχνικές:

η ασφαλής διαχείριση και απόρριψη των καυσίμων

οι κανονισμοί για τα όρια ακτινοβολίας στα πληρώματα

η λειτουργία σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές

η δημόσια αντίληψη και η πολιτική βούληση

Οι ειδικοί αναρωτιούνται πάντως αν θα επιτρέψουν τα κράτη την είσοδο πυρηνοκίνητων γιοτ στα χωρικά τους ύδατα και τις μαρίνες τους.

Όμως υπάρχουν ήδη ιδιοκτήτες που συζητούν με ναυπηγεία για την υλοποίηση τέτοιων σχεδίων. Κάποιοι θα μπορούσαν να τολμήσουν ήδη από το 2030, ενώ άλλοι θα περιμένουν 15-20 χρόνια ώσπου να ωριμάσει η τεχνολογία. Τα πυρηνοκίνητα σούπερ γιοτ δεν είναι άμεση πραγματικότητα αλλά ούτε και αδιανόητο σενάριο. Η προοπτική ενός σκάφους με απεριόριστη αυτονομία, μηδενικές εκπομπές και υψηλό τεχνολογικό κύρος καθιστά την πυρηνική ενέργεια ένα πιθανό μέλλον στη ναυτιλία αναψυχής.

