Το James Webb φωτογράφισε κοντινό «φυτώριο» γιγάντιων άστρων (βίντεο)

Το πανίσχυρο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε μια εντυπωσιακή νέα εικόνα του αστρικού σμήνους Pismis 24, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του Νεφελώματος Αστακού και φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα άστρα που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ.

«Ως κατοικία ενός ζωντανού αστρικού φυτωρίου και μιας από τις πιο κοντινές τοποθεσίες γέννησης μαζικών άστρων, το Pismis 24 παρέχει σπάνιες πληροφορίες για τα μεγάλα και μαζικά άστρα. Αυτή η περιοχή είναι ένα από τα καλύτερα μέρη για να μελετηθούν οι ιδιότητες των θερμών νεαρών άστρων και ο τρόπος που εξελίσσονται» αναφέρει η επιστημονική ομάδα λειτουργίας του James Webb.

Στην καρδιά του λαμπερού σμήνους βρίσκεται ένα άστρο που έλαβε την ονομασία Pismis 24-1.Βρίσκεται στο κέντρο ενός συμπλέγματος άστρων πάνω από τις οδοντωτές πορτοκαλί κορυφές με την ψηλότερη στήλη στην εικόνα που κατέγραψε το James Webb να δείχνει κατευθείαν σε αυτό. Το Pismis 24-1 φαίνεται σαν ένα γιγάντιο μοναδικό άστρο και κάποτε θεωρούνταν το πιο μαζικό γνωστό άστρο. Στην πραγματικότητα, αποτελείται τουλάχιστον από δύο άστρα αν και δεν μπορούν να διακριθούν στην εικόνα του τηλεσκοπίου.

Το ένα άστρο έχει μάζα 74 φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ήλιου και το άλλο 66 φορές μεγαλύτερη και είναι ανάμεσα στα μεγαλύτερα σε μάζα και λαμπρότητα που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Η νέα εικόνα, από το όργανο NIRCam (Near-Infrared Camera) του James Webb αποκαλύπτει χιλιάδες άστρα διαφόρων μεγεθών και χρωμάτων που μοιάζουν με κοσμικά πετράδια.

«Τα μεγαλύτερα και πιο λαμπρά, με τις εξάκτινες ακτίνες περίθλασης, είναι τα πιο μαζικά άστρα του σμήνους. Εκατοντάδες έως χιλιάδες μικρότερα μέλη του σμήνους εμφανίζονται λευκά, κίτρινα και κόκκινα, ανάλογα με τον τύπο του άστρου και την ποσότητα σκόνης που τα περιβάλλει. Το τηλεσκόπιο μάς δείχνει επίσης δεκάδες χιλιάδες άστρα πίσω από το σμήνος τα οποία αποτελούν μέρος του γαλαξία μας» λέει η ομάδα του James Webb.

Υπερθερμά, νεογέννητα άστρα μερικά σχεδόν 8 φορές πιο καυτά από τον Ήλιο εκτοξεύουν καυτή ακτινοβολία και σφοδρούς αστρικούς ανέμους που «σμιλεύουν» μια κοιλότητα στα… τείχη του νεφελώματος που σχηματίζονται νέα άστρα.

Στην εικόνα:

* Το κυανό χρώμα δείχνει θερμό ή ιονισμένο υδρογόνο που θερμαίνεται από τα μαζικά νεαρά άστρα

* Τα πορτοκαλί αντιπροσωπεύουν μόρια σκόνης παρόμοια με τον καπνό εδώ στη Γη

* Το κόκκινο δηλώνει ψυχρότερο, πυκνότερο μοριακό υδρογόνο. Όσο πιο σκούρο το κόκκινο, τόσο πιο πυκνό το αέριο

* Το μαύρο δείχνει το πιο πυκνό αέριο που δεν εκπέμπει φως

* Τα λευκά νεφελώδη χαρακτηριστικά είναι σκόνη και αέριο που διασκορπίζουν το αστρικό φως

«Ρεύματα θερμού, ιονισμένου αερίου ρέουν από τις κορυφογραμμές του νεφελώματος, ενώ λεπτά πέπλα αερίου και σκόνης, φωτισμένα από το αστρικό φως, αιωρούνται γύρω από τους γιγάντιους πύργους του. Δραματικές στήλες ξεπροβάλλουν από τον λαμπερό τοίχο αερίου, αντιστεκόμενες στην αδιάκοπη ακτινοβολία και τους ανέμους. Μοιάζουν με δάχτυλα που δείχνουν προς τα θερμά, νεαρά άστρα που τα έχουν σμιλεύσει. Οι σφοδροί παράγοντες που διαμορφώνουν και συμπιέζουν αυτές τις στήλες προκαλούν τον σχηματισμό νέων άστρων μέσα τους» αναφέρουν οι ερευνητές που μελέτησαν την εικόνα. Η ψηλότερη στήλη εκτείνεται περίπου 5,4 έτη φωτός από την κορυφή μέχρι το κάτω μέρος της εικόνας.

Naftemporiki.gr