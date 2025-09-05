Πλατφόρμα εύρεσης εργασίας και πιστοποιητικά γνώσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι σύντομα θα λανσάρει τη δική της πλατφόρμα εύρεσης εργασίας, η οποία θα επιτρέπει σε εταιρείες να προσλαμβάνουν άτομα με σύγχρονες δεξιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη. Επιπλέον, η εταιρεία σχεδιάζει να προσφέρει πιστοποιητικά για την ολοκλήρωση μαθημάτων τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ενισχύσει τις δεξιότητες των υποψηφίων και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Ο εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT λέει ότι οι δεξιότητες στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ιδιαίτερα περιζήτητες στην αγορά εργασίας τόσο για εργοδότες όσο και για όσους αναζητούν ευκαιρίες. Για να καλύψει αυτό το κενό η εταιρεία έχει δύο βασικά σχέδια. Πρώτον θα δημιουργήσει έναν ανταγωνιστή του LinkedIn που θα αποτελέσει μια «φιλική στέγη» για όσους διαθέτουν γνώσεις AI.

Η πλατφόρμα OpenAI Jobs θα επιτρέπει σε αυτούς τους υποψηφίους να βρίσκουν κατάλληλες θέσεις εργασίας, ενώ θα λειτουργεί και ως τόπος αναζήτησης για εταιρείες που θέλουν να εντοπίσουν τα σωστά ταλέντα. Η OpenAI αναφέρει ότι θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού ώστε και μικρές επιχειρήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες να μπορούν να βρίσκουν το κατάλληλο προσωπικό.

«Θα χρησιμοποιήσουμε το AI για να βρούμε τις τέλειες αντιστοιχίες ανάμεσα σε όσα χρειάζονται οι εταιρείες και σε όσα μπορούν να προσφέρουν οι εργαζόμενοι» αναφέρει η OpenAI. Ήδη διαθέτει ένα δωρεάν αποθετήριο γνώσης, το OpenAI Academy, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το πρόγραμμα πιστοποίησης.

Τα OpenAI Certifications θα βοηθήσουν τους εργοδότες να διαπιστώνουν αν ένας υποψήφιος έχει το απαραίτητο επίπεδο δεξιοτήτων AI που απαιτεί η θέση. Η OpenAI στοχεύει να πιστοποιήσει δέκα εκατομμύρια Αμερικανούς μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δείχνει επίσης έντονο ενδιαφέρον για την εκπαίδευση με έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον Απρίλιο ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την προώθηση της AI εκπαίδευσης στη χώρα, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών στη χρήση AI εργαλείων.

Το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ έχει προωθήσει τον νόμο Workforce Innovation and Opportunity Act για την ενίσχυση της γνώσης AI στο εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, το America’s AI Action Plan δίνει εντολή σε πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες να «δώσουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων AI ως βασικό στόχο των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προγραμμάτων χρηματοδότησης».

Naftemporiki.gr