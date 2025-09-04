Έτσι λειτουργεί το διάσημο τελεφερίκ της Λισαβόνας που εκτροχιάστηκε και προκάλεσε πολύνεκρη τραγωδία

Το Elevador da Glória είναι ένα από τα διάσημα ιστορικά τελεφερίκ δρόμου της Λισαβόνας. Την Τετάρτη το τελεφερίκ που μεταφέρει περίπου τρία εκατ. επιβάτες ετησίως εκτροχιάστηκε με αποτέλεσμα να συντριβεί και να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 16 άτομα. Πώς λειτουργεί αυτό το όχημα;

Πρόκειται για ένα αντίρροπου χαρακτήρα τελεφερίκ (counterbalanced funicular) δηλαδή υπάρχουν δύο βαγόνια που κινούνται σε παράλληλες γραμμές. Συνδέονται μεταξύ τους με ένα χαλύβδινο συρματόσχοινο: όταν το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει. Καλύπτει μια απότομη ανηφόρα περίπου 265 μέτρων με κλίση που φτάνει και το 18%. Ενώνει την Πλατεία Ρεστάουραντορες (Praça dos Restauradores) με τη γειτονιά Bairro Alto που είναι γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση.

Όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του στα τέλη του 19ου αιώνα το τελεφερίκ λειτουργούσε με ατμό, αργότερα με υδραυλική ισχύ, και από το 1915 ηλεκτροδοτείται. Σήμερα κινείται με ηλεκτρικό κινητήρα που τραβά το συρματόσχοινο από σταθερό μηχανοστάσιο. Οι επιβάτες μπαίνουν στο κάτω ή στο πάνω σταθμό. Το βαγόνι που βρίσκεται χαμηλά ξεκινά την ανάβαση καθώς το άλλο κατεβαίνει. Το συρματόσχοινο και το σύστημα τροχαλίας εξασφαλίζουν ομαλή κίνηση και ασφάλεια. Υπάρχουν και οδηγοί μέσα στα βαγόνια που επιβλέπουν τη διαδικασία.

Οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων του δυστυχήματος υποδεικνύουν ότι το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ παρουσίασε βλάβη. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα καλώδιο αποκολλήθηκε κατά μήκος της διαδρομής της σιδηροδρομικής γραμμής με αποτέλεσμα το τελεφερίκ να βγει από την πορεία του και να πέσει πάνω σε κοντινό κτίριο.

