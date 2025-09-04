Google: Προβλήματα σε αρκετές υπηρεσίες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Προβλήματα σύνδεσης σε αρκετές υπηρεσίες της Google αντιμετώπιζαν προσωρινά χρήστες του Διαδικτύου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξωτερικού.

Τα προβλήματα, τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκίνησαν περίπου στις 10 π.μ. ώρα Ελλάδας, με τη λειτουργία των υπηρεσιών να αρχίζει να αποκαθίσταται σταδιακά.

Πριν τις 11 π.μ., οι αναφορές για προβλήματα άρχισαν να ελαχιστοποιούνται.

Κατά πληροφορίες, μεταξύ των χωρών που επηρεάστηκαν, είναι οι εξής:

Ελλάδα

Τουρκία

Βουλγαρία

Σερβία

Κροατία

Γεωργία

Επηρεάστηκαν πολλές υπηρεσίες

Βάσει μαρτυριών, επηρεάστηκαν –μεταξύ άλλων- το Gmail, το YouTube και το Google Maps, καθώς και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη Google.

User reports indicate problems with Google since 3:33 AM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you’re also having problems #Googledown — Downdetector (@downdetector) September 4, 2025

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από την Google, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε τα προβλήματα.

Η τουρκική αρχή που επιβλέπει την κυβερνοασφάλεια ζήτησε τεχνική αναφορά από την Google, δήλωσε ο υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας Ομέρ Φατίχ Σαγιάν.

Διαβάστε ακόμη: