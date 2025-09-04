Γιατί πανηγυρίζει η Apple για τη δικαστική νίκη της Google;

Ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε στη Google να διατηρήσει (υπό προϋποθέσεις) στη κατοχή της τον δημοφιλή πλοηγό της στο Διαδίκτυο, τον Chrome, καθώς και το λειτουργικό σύστημα κινητών τηλεφώνων Android σε μια απόφαση που προκάλεσε τεράστια ανακούφιση και στην Apple.

Ο δικαστής Αμίτ Μέτα έκρινε την Τρίτη ότι η Google δεν μπορεί να συνάπτει αποκλειστικές συμφωνίες με εταιρείες αλλά θα της επιτραπεί να συνεχίσει να πληρώνει συνεργάτες για να διανέμουν τις υπηρεσίες της. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ακόμα να καταβάλει τεράστια ποσά στην Apple για να διασφαλίσει ότι η μηχανή αναζήτησής της θα παραμένει η προεπιλογή στις συσκευές iPhone.

Ως αποτέλεσμα, η Apple μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Google αποφεύγοντας παράλληλα αυτό που πιθανότατα θα ήταν μια δύσκολη αποστολή που θα επηρέαζε τα πιο σημαντικά προϊόντα της από το iPhone μέχρι το Mac και το iPad. Παράλληλα η Apple αποφεύγει να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: ποια μηχανή αναζήτησης θα προεγκαθίσταται στα δισεκατομμύρια συσκευών της σε όλο τον κόσμο.

Η πρόκληση εξεύρεσης νέου προεπιλεγμένου παρόχου αναζήτησης θα ερχόταν σε μια όχι και τόσο καλή στιγμή για την Apple η οποία ήδη προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αλλαγές του επικερδούς App Store λόγω των κανονισμών της ΕΕ και δυσκολεύεται να κρατήσει ρυθμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έναν τομέα που απειλεί να αντικαταστήσει τις μηχανές αναζήτησης.

«Αυτό ήταν ένα μαύρο σύννεφο που ανησυχούσε τους επενδυτές της Apple καθώς υπήρχαν φόβοι ότι ένας πιθανός διαχωρισμός του Google Chrome ή/και η κατάργηση της συμφωνίας αναζήτησης με την Apple ίσως να ήταν στο τραπέζι» αναφέρει ο Νταν Άιβς αναλυτής της Wedbush Securities. Η μετοχή της Apple ενισχύθηκε πάνω από 3% μετά την απόφαση ενώ αυτής της Google εκτινάχθηκε σχεδόν κατά 9%.

Η Google παραμένει η πιο διαδεδομένη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, με περίπου 90% της παγκόσμιας χρήσης τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εταιρεία διαδικτυακών αναλύσεων Statcounter Global Stats. Η Bing έρχεται δεύτερη με λιγότερο από 4% μερίδιο αγοράς. Αν η Apple δεν επιτρεπόταν πλέον να συνεργαστεί με τη Google πιθανότατα θα έπρεπε να επιλέξει μια λιγότερο δημοφιλή εναλλακτική ή να αναπτύξει τη δική της μηχανή αναζήτησης.

Αν και δεν είναι γνωστό το ποσό που καταβάλει η Google στην Apple για να είναι ο Chrome προεπιλεγμένος πλοηγός στις συσκευές της εκτιμάται ότι το ποσό ξεπερνά τα 20 δολάρια ετησίως.

Naftemporiki.gr