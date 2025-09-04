Τι είναι οι «ρομποτικοί λύκοι» που παρέλασαν με τον κινεζικό στρατό (βίντεο)

Ανάμεσα στα διαφόρων ειδών οπλικά συστήματα με τα οποία η Κίνα θέλησε να εντυπωσιάσει τη διεθνή κοινότητα στη μεγαλειώδη παρέλαση στην πλατεία Τιεναμέν για την επέτειο του τερματισμού του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τα φώτα της δημοσιότητας συγκέντρωσαν οι «ρομποτικοί λύκοι» του κινεζικού στρατού.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αυτές οι μηχανές αποτελούν αναβαθμισμένα μοντέλα των τετράποδων ρομπότ που συνήθως αποκαλούμε «ρομποτικούς σκύλους» και είναι ικανές για αναγνώριση στην πρώτη γραμμή, μεταφορά εφοδίων και ακόμη και για την εκτέλεση στοχευμένων επιθέσεων υψηλής ακρίβειας.

Χαρακτηριστικά & δυνατότητες

* Οι ρομποτικοί λύκοι θεωρούνται διαθέτουν πιο εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη, μεγαλύτερη αυτονομία και ανθεκτικότητα, καθώς και δυνατότητα μεταφοράς βαρύτερου φορτίου ή εξοπλισμού σε σχέση με τους ρομποτικούς σκύλους

* Κινούνται σε δύσβατα εδάφη χάρη στην ευέλικτη κίνηση τεσσάρων ποδιών

* Μπορούν να εκτελούν αναγνωριστικές αποστολές στην πρώτη γραμμή

* Χρησιμοποιούνται για μεταφορά προμηθειών και εξοπλισμού σε περιοχές όπου η πρόσβαση είναι επικίνδυνη για στρατιώτες

* Έχουν τη δυνατότητα να φέρουν και να χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα ακριβείας

* Στόχος τους είναι να αντικαθιστούν στρατιώτες σε επικίνδυνες αποστολές, μειώνοντας τις απώλειες προσωπικού.

Πάνω από 10.000 στρατιώτες και εκατοντάδες οπλικά συστήματα παρέλασαν στην κινεζική πρωτεύουσα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία του νέου διηπειρωτικού πυραύλου DF-5C, ικανού να φέρει έως και 12 πυρηνικές κεφαλές.

