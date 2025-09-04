Κέρδη πέντε δισ. δολαρίων για την οικογένεια Τραμπ από την εταιρεία της κρυπτονομισμάτων

Η οικογένεια Τραμπ λάνσαρε πέρυσι τη δική της κρυπτονομισματική επιχείρηση, τη World Liberty Financial και τη Δευτέρα έθεσε προς πώληση τα ψηφιακά της tokens προσθέτοντας περίπου 5 δισ. δολάρια στην οικογενειακή περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ. Τα World Liberty tokens πουλήθηκαν σε επενδυτές αφότου η οικογένεια Τραμπ και οι επιχειρηματικοί της εταίροι ξεκίνησαν πέρσι το εγχείρημα, μια πλατφόρμα αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (decentralized finance) που έχει εκδώσει επίσης ένα stablecoin, ένα κρυπτονόμισμα που διατηρεί συγκεκριμένη τιμή συνδέοντας την αξία του με ένα περιουσιακό στοιχείο.

Τα tokens είναι ψηφιακές μονάδες που έχουν οικονομική αξίας σε μια αγορά blockchain. Υπάρχουν διαφόρων ειδών tokens:

* Tokens πληρωμών: Λειτουργούν ως εναλλακτικό νόμισμα για αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

* Tokens ασφαλείας: Προσφέρουν στους κατόχους ένα μερίδιο ιδιοκτησίας σε διάφορες δραστηριότητες όπως μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO). ενώ επίσης αντιπροσωπεύει την ιδιοκτησία ή την αυθεντικότητα ενός έργου τέχνης, ενός ενθυμίου ή οποιουδήποτε ψηφιακής μορφής αρχείου θέλει κάποιος να πουλήσει.

* Tokens χρησιμότητας: Παρέχουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία εντός ενός συγκεκριμένου οικοσυστήματος παρόμοια με τους πόντους επιβράβευσης.

Σύμφωνα με την World Liberty, οι πρώτοι επενδυτές μπορούν να πουλήσουν έως και 20% των συμμετοχών τους. Τα tokens ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται πάνω από 0,30 δολάρια στη Δευτέρα, αλλά στη συνέχεια έπεσαν στα 0,20 δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία του CoinMarketCap, περίπου 1 δισ. δολάρια αξίας tokens άλλαξαν χέρια μέσα στην πρώτη ώρα διαπραγμάτευσης. Αυτό έδωσε στο token συνολική χρηματιστηριακή αξία λίγο κάτω από 7 δισ. δολάρια, καθιστώντας το WLFI το 31ο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε κυκλοφορία, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης συναλλαγών CoinGecko.

Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, όπως τα Binance, OKX και Bybit, προσφέρουν τα $WLFI tokens στις πλατφόρμες τους. Μέχρι την έναρξη της πώλησης των tokens στις αρχές της εβδομάδας η οικογένεια Τραμπ είχε αποκομίσει περίπου 500 εκατ. δολάρια από το εγχείρημα σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βασισμένους στους όρους χρήσης της εταιρείας, σε συναλλαγές που εντοπίστηκαν από εταιρείες ανάλυσης blockchain και σε δημοσιοποιημένες συμφωνίες.

Η κατοχή περίπου του ενός τετάρτου των tokens της World Liberty έχει προσθέσει σχεδόν 5 δισ. δολάρια στην περιουσία της οικογένειας Τραμπ σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ο ίδιος ο Τραμπ αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ως “επίτιμος συμπρόεδρος». Ο Τραμπ έχει αξιοποιήσει τη θητεία του στον Λευκό Οίκο για να ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο υπέρ των κρυπτονομισμάτων στις ΗΠΑ.

Να σημειωθεί ότι εκτός από την World Liberty ο Ντόναλντ Τραμπ οι γιοί του και αλλά και η σύζυγος του Μελάνια έχουν εμπλοκή και σε άλλα πρότζεκτ της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων. Μετά την εκλογή του ο Τραμπ και η Μελάνια είχαν κυκλοφορήσει meme coins, κρυπτονομίσματα που προέκυψαν από δημοφιλή αστεία του διαδικτύου (memes) ή τάσεις της ποπ κουλτούρας, ενώ οι γιοί του έχουν συμμετοχή ως επενδυτές σε διάφορες εταιρείες κρυπτονομισμάτων.

Naftemporiki.gr