Νέο «έξυπνο» φάρμακο κατά της υπέρτασης

Ένα νέο φάρμακο διαπιστώθηκε σε κλινική δοκιμή ότι μειώνει σημαντικά την αρτηριακή πίεση σε άτομα με επικίνδυνα υψηλά επίπεδα που ήδη λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή μια πρόοδος που θα μπορούσε να βοηθήσει σε περιπτώσεις δύσκολα αντιμετωπίσιμης υπέρτασης.

Περίπου οι μισοί από τα 1,3 δισεκατομμύρια περιστατικά υπέρτασης παγκοσμίως είναι ανθεκτικά στη θεραπεία με αυτούς τους ασθενείς να διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών ή εγκεφαλικών επεισοδίων, νεφρικής νόσου και πρόωρου θανάτου. Τώρα ερευνητές έδειξαν ότι ένα νέο χάπι, το baxdrostat, μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση αρκετά ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στην κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ, με σχεδόν 800 συμμετέχοντες από 214 κλινικές παγκοσμίως, διαπιστώθηκε ότι μετά από 12 εβδομάδες οι ασθενείς που έπαιρναν baxdrostat σε δόση 1 mg ή 2 mg ημερησίως, είχαν μείωση στην πίεση κατά 9-10 mmHg περισσότερο από εκείνους που έπαιρναν εικονικό φάρμακο. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι περίπου 4 στους 10 ασθενείς έφτασαν σε υγιή επίπεδα πίεσης έναντι λιγότερων από 2 στους 10 με το πλασίμπο.

«Η επίτευξη σχεδόν 10 mmHg μείωσης στη συστολική αρτηριακή πίεση με το baxdrostat στη δοκιμή BaxHTN Phase III είναι συναρπαστική καθώς αυτό το επίπεδο μείωσης συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού, καρδιακής ανεπάρκειας και νεφρικής νόσου» αναφέρει ο καθηγητής Μπράιαν Γουίλιαμς του University College London, εκ των επικεφαλής της μελέτης.

Η θεραπεία αποδείχθηκε αποτελεσματική έως και 32 εβδομάδες χωρίς απροσδόκητες παρενέργειες. Η μελέτη φωτίζει και τον ρόλο της αλδοστερόνης, μιας ορμόνης που ρυθμίζει την πίεση μέσω του ελέγχου άλατος και νερού στα νεφρά. Σε ορισμένους ασθενείς, υπερβολική παραγωγή αλδοστερόνης οδηγεί σε κατακράτηση και άνοδο της πίεσης.

Το baxdrostat δρα αναστέλλοντας την παραγωγή αλδοστερόνης, στοχεύοντας έτσι απευθείας τον μηχανισμό που προκαλεί την υπέρταση. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό το φάρμακο θα μπορούσε να βοηθήσει έως και 500 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως ειδικά με τα νέα πιο αυστηρά όρια στόχου για τη βέλτιστη αρτηριακή πίεση» πρόσθεσε ο Δρ. Γουίλιαμς.

Naftemporiki.gr