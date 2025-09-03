Δικαστική νίκη της Google που αποφεύγει την υποχρεωτική πώληση του Chrome

Η Google βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο για άσκηση μονοπωλιακών τακτικών και σειρά δικαστικών αποφάσεων ήταν καταδικαστικές για τον ιντερνετικό γίγαντα με σημαντικότερη απόφαση την υποχρεωτική πώληση του Chrome, του δημοφιλούς προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο της εταιρείας. Όμως ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε ότι η Google μπορεί να διατηρήσει στην κατοχή της τόσο Chrome αλλά και την εμπλοκή της στο σύστημα λειτουργικό σύστημα κινητών τηλεφώνων Android.

Αν και η Google δεν θα αναγκαστεί να πουλήσει τον Chrome browser ή το Android, θα πρέπει να διαθέσει ορισμένα δεδομένα αναζήτησης σε πιστοποιημένους ανταγωνιστές ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός. Επίσης, θα της απαγορευτεί να συνάπτει ή να διατηρεί αποκλειστικά συμβόλαια που σχετίζονται με τη διανομή υπηρεσιών όπως το Chrome, η Αναζήτηση, το Google Assistant και η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Αυτές οι συμφωνίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για την Google και εξασφαλίζουν ευρεία πρόσβαση στις υπηρεσίες της αν και η εταιρεία είχε προτείνει να τις εγκαταλείψει ως πιθανό μέτρο συμβιβασμού στην υπόθεση. Ο δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ Αμίτ Μέτα ανακοίνωσε την Τρίτη την απόφαση του αναφέροντας ότι έκανε εν μέρει αποδεκτές τις προτάσεις της Google.

Η δίκη έφερε την καρδιά της επιχείρησης της Google στο μικροσκόπιο, σε μια περίοδο που απειλείται ήδη από την άνοδο των chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η εταιρεία προετοιμάζεται να υπερασπιστεί και τη λειτουργία της διαδικτυακής διαφημιστικής της δραστηριότητας, η οποία επίσης κρίθηκε μονοπωλιακή νωρίτερα φέτος.

«Η Google δεν θα υποχρεωθεί να εκποιήσει τον Chrome· ούτε θα συμπεριληφθεί ενδεχόμενη εκποίηση του λειτουργικού συστήματος Android στην τελική απόφαση», αναφέρεται στην απόφαση.

Σε ανακοίνωσή η Google δήλωσε ότι η απόφαση υπογραμμίζει πόσο έχει αλλάξει η τεχνολογική βιομηχανία με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία «προσφέρει στους ανθρώπους πολύ περισσότερους τρόπους να βρίσκουν πληροφορίες». Ωστόσο, επεσήμανε και ανησυχίες για την ιδιωτικότητα σε σχέση με τις συμφωνίες.

«Το Δικαστήριο έχει επιβάλει περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο διανέμουμε τις υπηρεσίες μας και θα μας υποχρεώσει να μοιραζόμαστε δεδομένα αναζήτησης με ανταγωνιστές. Έχουμε ανησυχίες για το πώς αυτές οι απαιτήσεις θα επηρεάσουν τους χρήστες μας και την ιδιωτικότητά τους, και εξετάζουμε προσεκτικά την απόφαση», ανέφερε η εταιρεία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε δική του ανακοίνωση, σημείωσε ότι η απόφαση «αναγνωρίζει την ανάγκη για μέτρα που θα ανοίξουν την αγορά των γενικών υπηρεσιών αναζήτησης» και «την ανάγκη να αποτραπεί η Google από το να χρησιμοποιήσει τις ίδιες τακτικές για τα προϊόντα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποίησε για να μονοπωλήσει την αγορά αναζήτησης».

Naftemporiki.gr