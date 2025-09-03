Επαναστατική οπτική ίνα υπόσχεται «ταχύτερο και καλύτερο Διαδίκτυο»

Ένας νέος τύπος κοίλης οπτικής ίνας υπόσχεται να αυξήσει την ποσότητα δεδομένων που μπορεί να μεταφέρει κάθε γυάλινη ίνα, και μάλιστα σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ταχύτερων και πιο αποδοτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Ο σχεδιασμός που περιγράφεται στην επιθεώρηση «Nature Photonics» αντικαθιστά το λεπτό σαν τρίχα σύρμα συμπαγούς γυαλιού των συνηθισμένων ινών με ένα σύστημα από «καλαμάκια» γυαλιού: πέντε μικροί κύλινδροι, καθένας με δύο φωλιασμένους κυλίνδρους στο εσωτερικό, είναι προσαρτημένοι στο εσωτερικό χείλος ενός κεντρικού κυλίνδρου. Η διάμετρος κάθε σωλήνα είναι ρυθμισμένη με τέτοια ακρίβεια ώστε ο χώρος να μπορεί να φιλοξενεί μόνο φως συγκεκριμένων μηκών κύματος. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας παλμός φωτός κατάλληλου μήκους κύματος αποσταλεί μέσα από το κοίλο κεντρικό κενό, θα παραμείνει εκεί αντί να διαφεύγει.

«Πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτό μπορεί να είναι μετασχηματιστικό» λέει ο Φρανσέσκο Πολέτι ερευνητής φωτονικής και επιστήμης υλικών στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.

«Εάν η νέα ίνα μπορεί να παραχθεί και να εγκατασταθεί εύκολα και αποδειχθεί ανθεκτική το αποτέλεσμα ίσως είναι ένα ταχύτερο και καλύτερο Διαδίκτυο» δηλώνει ο Ροντ Βαν Μέτερ μηχανικός κβαντικών δικτύων στο Πανεπιστήμιο Keio στο Τόκιο.

Μια τυπική γυάλινη ίνα κατασκευάζεται με το λιώσιμο ενός κομματιού γυαλιού και στη συνέχεια το τέντωμά του ώστε να παραχθεί μια ίνα του επιθυμητού πάχους. Για να κατασκευάσουν τις κοίλες ίνες τους, οι ερευνητές ξεκινούν με μια μεγαλύτερη εκδοχή του σχεδίου τους με διάμετρο περίπου 20 εκατοστά. Τα κενά στο εσωτερικό πιέζονται με αέρα κατά τη διάρκεια του τεντώματος, ώστε η διαμόρφωση να παραμένει η ίδια, ενώ ολόκληρη η δομή λεπταίνει σε πάχος περίπου 100 μικρόμετρα.

Οι ίνες θα παραχθούν από μια νεοφυή εταιρεία που ονομάζεται Lumenisity, μια spinoff του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, η οποία εξαγοράστηκε από τη Microsoft το 2022.

