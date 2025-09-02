Ορθογώνια τηλεσκόπια θα ανακαλύψουν τη νέα Γη

Η αναζήτηση ενός πλανήτη με τα χαρακτηριστικά της Γης, δηλαδή κατοικήσιμοι και φιλόξενοι στη παρουσία της ζωής, αποτελεί ένα από τα ιερά δισκοπότηρα της αστρονομίας και στο… κυνήγι έχουν ριχτεί τις τελευταίες δεκαετίες ισχυρά επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια. Νέα μελέτη προτείνει ένα νέο τύπο τηλεσκοπίου σχεδιασμένου ειδικά για αυτή την αναζήτηση.

Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Frontiers in Astronomy and Space Sciences» αναφέρει ότι για να ανιχνευθούν κοντινοί εξωπλανήτες παρόμοιοι με τη Γη ίσως χρειαστεί ένας τηλεσκοπικός σχεδιασμός με ορθογώνιο κάτοπτρο.

Η καθηγήτρια αστροφυσικής Χάιντι Νιούμπεργκ του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Νιούμπεργκ στη Νέα Υόρκη εξηγεί ότι ένας τηλεσκοπικός καθρέφτης 1 x 20 μέτρων δηλαδή μια «λωρίδα» αντί για κυκλικό κάτοπτρο 6,5 μ. όπως του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb θα μπορούσε να έχει την ίδια ικανότητα ανίχνευσης αλλά με πολύ χαμηλότερο κόστος.

Ο στόχος είναι η απεικόνιση πλανητών με ατμόσφαιρα πλούσια σε υδρατμούς γύρω από άστρα σαν τον Ήλιο σε αποστάσεις έως 30 έτη φωτός. Στα 10 μm (μήκος κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας όπου αποκαλύπτνται οι υδρατμοί) ένας πλανήτης μοιάζει μόλις ένα εκατομμύριο φορές πιο αχνός από το άστρο του αντί για ένα δισεκατομμύριο στις συχνότητες ορατού φωτός άρα (θεωρητικά) γίνεται ανιχνεύσιμος.

Η κλασική λύση θα απαιτούσε κυκλικό κάτοπτρο περίπου 20 μέτρων κάτι εξαιρετικά δύσκολο και επίσης εξαιρετικά δαπανηρό. Εναλλακτικά πολλοί μικρότεροι δορυφορικοί καθρέφτες θα μπορούσαν να σχηματίσουν συμβολομετρικό τηλεσκόπιο αλλά η ακριβής ευθυγράμμιση είναι τεχνολογικά υπερβολικά απαιτητική.

Η ορθογώνια σχεδίαση προσφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα: παρότι έχει μικρότερη επιφάνεια συλλογής φωτός από το James Webb (20 τ.μ. έναντι 25,4 τ.μ.), αξιοποιεί όλη την επιφάνεια της προς τη σωστή κατεύθυνση χωρίς «χαμένο» φως. Το τηλεσκόπιο θα μπορούσε να περιστρέφεται ώστε να ευθυγραμμίζεται με την τροχιά του εξωπλανήτη γύρω από το άστρο του.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ένα τέτοιο τηλεσκόπιο θα μπορούσε μέσα σε τρία χρόνια να ανακαλύψει έως και 30 όμοιους με τη Γη πλανήτες γύρω από κοντινά άστρα.

Naftemporiki.gr