Νέα μελέτη αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο της Μαρίας Μαγδαληνής

Είναι μία από τις σημαντικότερες γυναίκες της Βίβλου και έχουν γίνει αμέτρητες μελέτες, έρευνες και έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για αυτήν. Αλλά πώς έμοιαζε στην πραγματικότητα η Μαρία η Μαγδαληνή;

Στη δυτική τέχνη και στον κινηματογράφο όπως στην ταινία Mary Magdalene του 2018 με πρωταγωνίστρια τη Ρούνι Μάρα παρουσιάζεται ως νέα και όμορφη. Στην ανατολική τέχνη όμως, η Μαρία είναι δυσκολότερο να αναγνωριστεί, καθώς απεικονίζεται όπως οι υπόλοιπες γυναίκες καλυμμένη με πέπλο.

Τώρα η καθηγήτρια Τζοάν Τέιλορ, καθηγήτρια Χριστιανικών Σπουδών και Ιουδαϊσμού στο King’s College London υποστηρίζει ότι έχει καταλήξει στο πώς πιθανόν έμοιαζε η Μαρία η Μαγδαληνή ως ιστορικό πρόσωπο και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να δούμε αυτή την… εκδοχή της. Στο βιβλίο Dress in Mediterranean Antiquity η Τέιλορ λέει ότι η Μαρία ήταν μια «καθημερινή γυναίκα που δεν ξεχώριζε σε σχέση με τις άλλες γυναίκες τις εποχής της, δεν υπήρχε τίποτα το ξεχωριστό στην εμφάνισή της». Ο ιατροδικαστής – παθολογοανατόμος και παλαιοπαθολόγος Φιλίπ Σαρλιέ ανέλαβε να κάνει την ανασύνθεση της εικόνας της Μαρίας Μαγδαληνής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης με βάση αυτά τα δεδομένα.

Εμφάνιση και χαρακτηριστικά

Η Μαρία θα είχε μεσογειακή/μεσανατολική εμφάνιση, με καστανό δέρμα και σκούρα χαρακτηριστικά. Το 2017, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών έκαναν ανακατασκευή προσώπου της Μαρίας με βάση υποτιθέμενα λείψανά της (ένα ξηρό κρανίο και μια τούφα μαλλιών) που βρέθηκαν στην Προβηγκία. Η ανακατασκευή έδειξε μια όμορφη γυναίκα με μυτερή μύτη, ψηλά ζυγωματικά και στρογγυλό πρόσωπο, φορώντας λευκό μαντήλι στο κεφάλι. Ωστόσο, τα λείψανα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ως αυθεντικά.

Ύψος

Η Τέιλορ αναφέρει ότι η Μαρία ήταν πιθανότατα πολύ πιο κοντή από τις σημερινές γυναίκες. Ο μέσος όρος τότε ήταν 147 εκ. για τις γυναίκες και 166 εκ. για τους άνδρες.

Ηλικία

Η ηλικία της παραμένει μυστήριο, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά στη Βίβλο. Η Τέιλορ σημειώνει ότι δεν υπάρχει λόγος να τη φανταζόμαστε ως «νέα ή όμορφη» αφού αναφέρεται πως είχε πόρους για να στηρίξει το έργο του Ιησού.

Μαλλιά

Τα μαλλιά της ήταν μακριά και σκούρα, πιθανότατα πλεγμένα σε κοτσίδα και δεμένα. Η πλέξη ήταν ένας πρακτικός τρόπος για να συγκρατείται με δίχτυ ή καρφίτσες, ενώ μια γυναίκα της Ιουδαίας ή της Ναβαταίας μπορεί να φορούσε μαντήλι.

Ρούχα

Η Μαρία φορούσε πιθανότατα μανδύα σε κόκκινο, πράσινο ή κίτρινο χρώμα και ίσως κάτω από αυτόν κάποιου είδους μικρό χιτώνα.

Φορούσε μαντήλι στο κεφάλι και όταν απαιτούνταν περισσότερη σεμνότητα, το σκέπαζε επιπλέον με μανδύα.

Παπούτσια

Σανδάλια από χοντρό δέρμα, δεμένα με λουριά και λουρί στη φτέρνα, σφιγμένα μπροστά στα δάχτυλα για καλύτερη εφαρμογή.

Κοσμήματα

Οι πλούσιες γυναίκες της εποχής φορούσαν κοσμήματα αλλά είναι απίθανο η Μαρία, ως ακόλουθος ή μαθήτρια του Ιησού, να είχε τέτοια.

Η Τέιλορ αναφέρει ότι μάλλον ντυνόταν απλά, σαν φτωχή γυναίκα, χωρίς ενδιαφέρον για κομψότητα, καθώς ακολουθούσε τον Ιησού στον δρόμο.

Google Image/FX

