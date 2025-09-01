Η OpenAI θα επιτρέψει γονικό έλεγχο στη χρήση του ChatGPT

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν ως ένα εργαλείο για να μένουμε σε επαφή με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Με τον καιρό αποκαλύφθηκαν οι βλαβερές τους συνέπειες οδηγώντας τις πλατφόρμες στην ανάπτυξη εργαλείων γονικού ελέγχου. Φαίνεται πως ένα παρόμοιο κίνημα αρχίζει να διαμορφώνεται και για τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης ξεκινώντας από εκείνο που άνοιξε τον δρόμο, το ChatGPT.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι εξετάζει την εφαρμογή γονικών περιορισμών κατά τη χρήση του ChatGPT. «Θα εισαγάγουμε σύντομα γονικούς ελέγχους που θα δίνουν στους γονείς επιλογές για να έχουν καλύτερη εικόνα και να διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν το ChatGPT», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της.

Επιπλέον, ο κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης σκέφτεται να επιτρέψει τον ορισμό επαφών έκτακτης ανάγκης, ώστε όταν έφηβοι χρήστες αντιμετωπίζουν έντονο άγχος ή κρίση, το ChatGPT να μπορεί να ειδοποιεί τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους. Στην παρούσα του μορφή, το ChatGPT απλώς προτείνει σχετικές υπηρεσίες και οργανισμούς για βοήθεια.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται έπειτα από κριτική, ανησυχίες ερευνητών και αγωγές κατά της OpenAI για επικίνδυνη αλληλεπίδραση με ανήλικους χρήστες. Ωστόσο, το ChatGPT δεν είναι ο μοναδικός «ένοχος», η πρωτοβουλία που σχεδιάζει η OpenAI θα πρέπει να βρει μιμητές και στους υπόλοιπους παίκτες της βιομηχανίας. Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην επιθεώρηση «Psychiatric Services» έδειξε ότι οι απαντήσεις των chatbot είναι «ασυνεπείς όταν καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την αυτοκτονία που ενέχουν ενδιάμεσους κινδύνους».

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε τρία από τα πιο δημοφιλή chatbots που κυκλοφορούν στην αγορά, το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic και το Gemini της Google. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη με λιγότερο γνωστά chatbot, ειδικά όσα υιοθετούν μια «ανεξέλεγκτη» προσέγγιση στη συνομιλία. Σε κάθε περίπτωση, όπως ακριβώς συνέβη με τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης οι γονικοί έλεγχοι είναι πλέον επιβεβλημένοι και για τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

