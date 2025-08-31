Εκπληκτικός πορτοκαλί καρχαρίας εντοπίστηκε στην Κόστα Ρίκα (βίντεο)

Ο πιο εντυπωσιακός σε εμφάνιση καρχαρίας και μοναδικός τέτοιου είδους που γνωρίζουμε εντοπίστηκε από ψαράδες κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero στην Κόστα Ρίκα. Το ασυνήθιστο έντονο πορτοκαλί χρώμα του οφείλεται σε μια κατάσταση που ονομάζεται ξανθισμός την οποία οι ερευνητές χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σπάνια στον θαλάσσιο κόσμο και ειδικά σε αυτά των ψαριών.

Ο καρχαρίας είχε εντοπιστεί πριν από ένα χρόνο από ψαράδες και η ύπαρξη του έγινε τώρα ευρύτερα γνωστή αφού επιστήμονες ασχολήθηκαν με την περίπτωση του και προχώρησαν πριν λίγες μέρες σε δημοσίευση στην επιθεώρηση «Marine Biology». Όπως αναφέρουν είναι η πρώτη φορά που έχει βρεθεί καρχαρίας με αυτό το χρώμα.

Ο ξανθισμός προκαλείται από τις χρωστικές στο δέρμα τις οποίες διαθέτουν όλα τα ζώα και είναι υπεύθυνες για το χρώμα της επιδερμίδας τους. Η συγκεκριμένη κατάσταση εμφανίζεται όταν το ζώο έχει μειωμένη παρουσία πιο σκούρων χρωστικών με αποτέλεσμα οι κίτρινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις να γίνονται πιο έντονες.

Αυτός ο καρχαρίας γίνεται ακόμη πιο μοναδικός επειδή έχει επίσης λευκά μάτια, γεγονός που, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να σημαίνει ότι πάσχει και από αλμπινισμό. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση που οδηγεί σε μικρή ή καθόλου παραγωγή μελανίνης, της χρωστικής που καθορίζει το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών ενός οργανισμού.

