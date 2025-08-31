Νέα μελέτη δείχνει ότι μπορούμε να κάνουμε… εξωγήινα παιδιά

Μπορεί ο άνθρωπος να κατάφερε να ταξιδέψει και να ζήσει στο Διάστημα αλλά η παραμονή του στις διαστημικές συνθήκες προκαλεί σειρά αρνητικών παρενεργειών στο σώμα και τον οργανισμό του και το αναπαραγωγικό μας σύστημα δεν αποτελεί εξαίρεση. Το αν μπορούμε να αναπαραχθούμε μακριά από τη Γη αποτελεί ένα μεγάλο ερώτημα στο οποίο Ιάπωνες ερευνητές με μελέτη τους απαντούν θετικά.

Για να κατανοήσουν καλύτερα πώς μπορεί να επηρεαστούν μελλοντικές εγκυμοσύνες και γενιές ανθρώπων που θα ζήσουν εκτός Γης η ερευνητική ομάδα μελέτησε τη συμπεριφορά γεννητικών και βλαστικών κυττάρων σε συνθήκες ακτινοβολίας και μικροβαρύτητας.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο πάγωσαν σπερματογονικά βλαστοκύτταρα ποντικών (κύτταρα στους όρχεις που είναι απαραίτητα για την παραγωγή σπέρματος) μέσω κρυοσυντήρησης και τα διατήρησαν για έξι μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Όταν τα επέστρεψαν στη Γη και τα μετέφεραν σε ποντικούς τα ζώα τελικά αναπαράχθηκαν φυσιολογικά και γέννησαν υγιή μικρά με σχεδόν κανονική γονιδιακή έκφραση. Αυτό δείχνει ότι η παραμονή των βλαστοκυττάρων στο διάστημα δεν επηρέασε την ικανότητά τους να επιβιώσουν και να λειτουργήσουν κάτι που αποτελεί σημαντικό εύρημα για μελλοντική ανθρώπινη χρήση.

Ωστόσο, οι ερευνητές τόνισαν ότι η αναπαραγωγή στο Διάστημα παραμένει αχαρτογράφητη περιοχή. Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι τα έμβρυα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις συνθήκες διαστημικής πτήσης και μπορεί να παρουσιάσουν αναπτυξιακά προβλήματα. Ακόμη και απλούστερες τεχνικές, όπως η λυοφιλίωση ή ψυχρή ξήρανση (freeze-drying) σπέρματος, ενδέχεται να έχουν κινδύνους για την υγεία των απογόνων, καθιστώντας απαραίτητη την περαιτέρω έρευνα.

Στους ανθρώπους, τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα: η έμμηνος ρύση φαίνεται να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα, αλλά η μικροβαρύτητα και η ακτινοβολία ενδέχεται να επηρεάζουν την ανάπτυξη των ωαρίων και την ωορρηξία, ζητήματα που χρειάζονται περισσότερη μελέτη. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Stem Cell Reports» ανοίγει το δρόμο για καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που σχετίζονται με την ανθρώπινη αναπαραγωγή σε μακρινές διαστημικές αποστολές και πολύ περισσότερο όταν ο άνθρωπος εγκατασταθεί σε άλλους κόσμους με αρχή τη Σελήνη και τον Άρη όπου σχεδιάζονται ήδη αρχικά μόνιμες επανδρωμένες βάσεις και αργότερα αποικίες.

