Ανακαλύφθηκε το υπερσαρκοφάγο που κυνηγούσε δεινοσαύρους

Με δημοσίευση της στην επιθεώρηση «PLOS One» ερευνητική ομάδα παρουσιάζει την ανακάλυψη ενός άγνωστου σαρκοφάγου ζώου που πιθανότατα κυνηγούσε δεινοσαύρους πριν από 70 εκατομμύρια χρόνια στην σημερινή Αργεντινή. Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν στη νότια Παταγονία το 2020 και τώρα ολοκληρώθηκε η μελέτη τους. Το ζώο έφτανε σε μήκος περίπου 3,5 μέτρα και ζύγιζε περίπου 250 κιλά.

Το πλάσμα ονομάστηκε Kostensuchus atrox, από τον παταγονικό άνεμο «Kosten» και τον αιγυπτιακό θεό με κεφάλι κροκόδειλου, τον Σομπέκ (γνωστό και ως Suchus). Το K. atrox ήταν υπερσαρκοφάγο, δηλαδή περισσότερο από το 70% της διατροφής του αποτελούνταν από κρέας. Εξοπλισμένο με φαρδύ ρύγχος, μεγάλα δόντια και ισχυρά μπροστινά άκρα, η ανατομία του δείχνει ότι μπορούσε να καταβάλλει μεγάλα θηράματα στο οικοσύστημα της Νότιας Αμερικής

«Η ανακάλυψη υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι δεινόσαυροι ζούσαν μαζί με μια μεγάλη ποικιλία οργανισμών» δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Φερνάντο Νόβας, παλαιοντολόγος στο Εθνικό Συμβούλιο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CONICET) και στο Ίδρυμα Φυσικής Ιστορίας Félix de Azara στην Αργεντινή.

«Ειδικότερα οι χερσαίοι κροκόδειλοι ήταν ιδιαίτερα ποικιλόμορφοι και άφθονοι κατά την Κρητιδική περίοδο στη Νότια Αμερική και την Αφρική περιλαμβάνοντας μικρότερα και μεγαλύτερα είδη σαρκοφάγα και φυτοφάγα. Αυτοί οι εξαφανισμένοι κροκόδειλοι ανταγωνίζονταν και κυνηγούσαν δεινόσαυρους, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη δομή των εξαφανισμένων οικοσυστημάτων» σημειώνει ο Νόβας.

