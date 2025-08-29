Ο Ελον Μασκ «άρπαξε» από τη Metα ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης και… κομπάζει ότι δεν προσέφερε μεγάλους μισθούς αλλά τεχνολογικό όραμα

Προσφέροντας πρωτοφανείς οικονομικές απολαβές η Metα κατάφερε το τελευταίο χρονικό διάστημα να στρατολογήσει πολλούς κορυφαίους ερευνητές και μηχανικούς στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργώντας ένα νέο εξαιρετικά φιλόδοξο τμήμα ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΙ. Όμως φαίνεται ότι η εξέλιξη αυτή έχει δυσαρεστήσει πολλά στελέχη της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που την εγκαταλείπουν μαζικά πηγαίνοντας σε νεοφυείς εταιρείες ΑΙ όπως αυτή του Ελον Μασκ και η OpenAI.

Τουλάχιστον 14 ερευνητές και μηχανικοί της Metα έχουν αποχωρήσει τους τελευταίους μήνες πηγαίνοντας στην xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν προς την OpenAI δημιουργό του ChatGPT. Ο Μασκ έσπευσε να καυχηθεί για αυτή την εξέλιξη αναφέροντας σε ανάρτηση του ότι κατάφερε να πείσει τα στελέχη της Metα να τον ακολουθήσουν και να πάνε στην εταιρεία του χωρίς να προσφέρει υπερβολικές απολαβές αλλά επειδή προσφέρει εργασιακό περιβάλλον με καλύτερες τεχνολογικές και προσωπικές προοπτικές.

«Μια κάποια κινητικότητα προσωπικού είναι φυσιολογική για κάθε οργανισμό αυτού του μεγέθους» ανέφερε εκπρόσωπος της Metα θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που έχουν προκληθεί από αυτή την εξέλιξη. Ο αξιωματούχος της εταιρείας επιβεβαίωσε επίσης ότι κανένας από τους ερευνητές που έφυγαν για τη xAI δεν ήταν μέλος του νέου TBD Lab, της ομάδας που έχει αναλάβει να επιβλέπει τις ανανεωμένες προσπάθειες της Metα να δημιουργήσει τεχνολογίες της αποκαλούμενης «τεχνητής υπερνοημοσύνης».

Μεταξύ των βασικών εργαζομένων που αποχώρησαν περιλαμβάνονται ο Ξινλέει Τσεν ερευνητής επιστήμονας στο Fundamental AI Research της Meta, ο ερευνητής Τσινγκ-Γιάο Χουάνγκ, ο Άλαν Ράις διευθυντής κέντρου δεδομένων της Metα και ο Σενγκ Σεν ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης που βοήθησε στην ανάπτυξη των κορυφαίων μοντέλων AI Llama της εταιρείας.

Το Llama είναι παρόμοιο με το Grok της xAI και το ChatGPT σχεδιασμένο να κατανοεί ερωτήσεις των χρηστών και να δημιουργεί απαντήσεις, εικόνες και βίντεο που μοιάζουν ανθρώπινα. Ωστόσο η εκδοχή της Metα έχει συναντήσει αρκετές προκλήσεις και πισωγυρίσματα.

Naftemporiki.gr