Ανακαλύφθηκε ο πρώτος εξωπλανήτης που γεννήθηκε και μεγαλώνει μέσα σε κοσμικό δαχτυλίδι (βίντεο)

Αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν «πεινασμένο» νεογέννητο πλανήτη που καταβροχθίζει υλικό γύρω από ένα άστρο βρέφος το οποίο βρίσκεται περίπου 430 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Ο πλανήτης έλαβε την ονομασία WISPIT 2b εκτιμάται ότι είναι ένας αέριος γίγαντας, περίπου στο μέγεθος του Δία, και μόλις 5 εκατομμυρίων ετών. Συγκριτικά η Γη έχει ηλικία άνω των 4 δισ. ετών.

Ο εξωπλανήτης «σκαλίζει» ένα κανάλι μέσα στον δίσκο αερίου και σκόνης όπου σχηματίζονται πλανήτες —τον αποκαλούμενο πρωτοπλανητικό δίσκο— γύρω από το νεαρό άστρο WISPIT 2 σε ένα σκηνικό που μοιάζει σαν έναν κοσμικό Pac-Man που συλλέγει υλικό. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη ανίχνευση πλανήτη μέσα σε έναν πρωτοπλανητικό δίσκο με πολλούς δακτυλίους, έναν δίσκο που περιέχει πολλά κενά και αυλάκια θυμίζοντας ένα δίσκο βινυλίου.

Χάρη στο Very Large Telescope (VLT) που βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής οι ερευνητές κατάφεραν να απεικονίσουν τον WISPIT 2b, ο οποίος είναι μόλις ο δεύτερος νεαρός πλανήτης που γνωρίζουμε να υπάρχει γύρω από άστρο παρόμοιο με τον νεαρό Ήλιο. Αυτό καθιστά τη μελέτη του WISPIT 2b και του πρωτοπλανητικού του δίσκου —ο οποίος έχει διάμετρο περίπου 380 φορές την απόσταση Γης–Ήλιου— το ιδανικό εργαστήριο για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε πλανήτες και δίσκους, καθώς και της μετέπειτα εξέλιξης τέτοιων συστημάτων.

«Η ανακάλυψη αυτού του πλανήτη ήταν μια απίστευτη εμπειρία, σταθήκαμε εξαιρετικά τυχεροί. Το άστρο WISPIT 2, μια νεανική εκδοχή του Ήλιου μας, ανήκει σε μια ελάχιστα μελετημένη ομάδα νεαρών άστρων και δεν περιμέναμε να βρούμε ένα τόσο θεαματικό σύστημα. Αυτό το σύστημα πιθανότατα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για πολλά χρόνια»» αναφέρει η Ρικέλε βαν Καπελέβιν ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν στην Ολλανδία, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Η ομάδα κατέγραψε μια υπέρυθρη εικόνα του πλανήτη που βρίσκεται σε ένα κενό του δίσκου, στο πλαίσιο έρευνας για το αν οι αέριοι γίγαντες σε μεγάλες τροχιές είναι πιο συνηθισμένοι γύρω από νεαρά ή γύρω από παλαιότερα άστρα. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ο βρεφικός πλανήτης είναι ακόμη θερμός και φωτεινός αμέσως μετά τον σχηματισμό του.

Μια ξεχωριστή ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα κατέγραψε εικόνες του εξωπλανήτη WISPIT 2b στο ορατό φως. Οι παρατηρήσεις αυτές αποκάλυψαν ότι ο πλανήτης συνεχίζει να συγκεντρώνει ύλη. «Η λήψη εικόνας αυτών των πλανητών που βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού τους έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη, και μας δίνει μια πραγματική ευκαιρία να κατανοήσουμε γιατί τα χιλιάδες παλαιότερα συστήματα εξωπλανητών εκεί έξω φαίνονται τόσο διαφορετικά και τόσο ποικίλα σε σχέση με το δικό μας ηλιακό σύστημα. Πιστεύω ότι πολλοί συνάδελφοί μας που μελετούν τον σχηματισμό πλανητών θα εξετάσουν αυτό το σύστημα προσεκτικά τα επόμενα χρόνια» λέει ο Κρίστιαν Γκίνσκι, λέκτορας της Σχολής Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Galway στην Ιρλανδία.

«Ο πλανήτης είναι μια αξιοσημείωτη ανακάλυψη. Δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι επρόκειτο για πραγματική ανίχνευση όταν ο Δρ. Γκίνσκι μου έδειξε για πρώτη φορά την εικόνα. Είναι μεγάλη υπόθεση που σίγουρα θα προκαλέσει συζητήσεις στην ερευνητική κοινότητα και θα προωθήσει την κατανόησή μας για τον σχηματισμό πλανητών» αναφέρει ο Τζέικ Μπάιρν μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Galway, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

