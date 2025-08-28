Ανακαλύφθηκε ο πιο τεθωρακισμένος δεινόσαυρος που υπήρξε ποτέ στη Γη

Πριν από περίπου 165 εκατομμύρια χρόνια σε μια παράκτια πεδιάδα στο σημερινό Μαρόκο ζούσε ο πιο εντυπωσιακός αγκυλόσαυρος που γνωρίζουμε. Διέθετε μια τρομερή πανοπλία με κεράτινα «αγκάθια» μερικά εκ των οποίων ήταν μήκους ενός μέτρου δημιουργώντας ένα πραγματικό τανκ του Τζουράσικ Παρκ.

Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν στα Όρη Άτλας κοντά στην πόλη Boulemane του Μαρόκου και η ανακάλυψη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nature». Το είδος που ονομάστηκε «Spicomellus afer» είχε μήκος περίπου 4 μέτρων και βάρους 1–2 τόνων. Ζούσε πριν από περίπου 165 εκατ. έτη και εκτός από την εντυπωσιακή του εμφάνιση αποτελεί το αρχαιότερο γνωστό μέλος των αγκυλοσαύρων, μιας ομάδας φυτοφάγων δεινοσαύρων εφοδιασμένοι με πανοπλία που κινούνταν αργά και περπατούσαν στα τέσσερα.

«Η πανοπλία του Spicomellus είναι απίστευτα παράξενη, σε σημείο που κόβει την ανάσα δεν μοιάζει με καμία άλλου δεινόσαυρου ή ζώου, ζώντος ή εξαφανισμένου» αναφέρει ο παλαιοντολόγος σπονδυλωτών Ρίτσαρντ Μπάτλερ από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στη Βρετανία, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Ο Spicomellus διέθετε μια σειρά από αιχμηρά, μακριά αγκάθια σε όλο του το σώμα ενώ οι μεγαλύτερες εξ αυτών σχημάτιζαν ένα «κολάρο» γύρω από τον λαιμό του. Η τρομερή πανοπλία φαίνεται πως είχε διπλή λειτουργία: άμυνα απέναντι σε μεγάλους σαρκοφάγους δεινοσαύρους και επίδειξη για αναπαραγωγικούς σκοπούς. «Δύσκολα μπορεί να φανταστεί κανείς ότι τα ενός μέτρου μήκους αγκάθια γύρω από τον λαιμό χρησίμευαν αποκλειστικά για άμυνα. Μάλλον πρόκειται για επίδειξη» υποστηρίζει ο Μπάτλερ.

Η παλαιοντολόγος Σουζάνα Μέιντμεντ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου συμφωνεί με την ιδέα της επίδειξης αναφέροντας ότι όπως συμβαίνει σε ζωντανά ζώα με περίτεχνες και συχνά άβολες δομές (π.χ. τα κέρατα του ελαφιού ή η ουρά του παγωνιού) έτσι και στον Spicomellus τα μεγάλα αγκάθια πιθανότατα είχαν ρόλο ερωτοτροπίας ή ανταγωνισμού για συντρόφους.

Η μορφολογία της ουράς δείχνει ότι πιθανόν διέθετε και ουραίο όπλο, ίσως ρόπαλο ή αγκάθια, για να αποκρούει θηρευτές δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο αμυντικό εξοπλισμό.

