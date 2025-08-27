Η Google επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη για να «επανεφεύρει» τις δημοσκοπήσεις

Η Γιάσμιν Γκριν είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jigsaw, της μονάδας της Google που αναπτύσσει τεχνολογία με στόχο την προστασία των ανοιχτών κοινωνιών.

Τώρα, η Γιάσμιν θέλει να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη για να ανατρέψει τον ταραγμένο κόσμο των πολιτικών δημοσκοπήσεων. «Θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους φωνή και επιλογή στον κόσμο γύρω τους», όπως είπε στο Forbes, η γεννημένη στην Αμερική, Ιρανή Διευθύνουσα Σύμβουλος της Jigsaw και στέλεχος της Google, με 19 χρόνια εμπειρίας . «Αν οι άνθρωποι δεν αισθάνονται ότι έχουν φωνή ή ότι η φωνή τους έχει σημασία για τον υπεύθυνο χάραξης πολιτικής τους, δεν αισθάνονται ότι έχουν δικαίωμα ψήφου ή ότι έχουν ελευθερία δράσης».

Για το σκοπό αυτό, η Γιάσμιν αποφάσισε να συνεργαστεί με τον Σκοτ Ράσμουσεν, διάσημο δημοσκόπο και πολιτικό σχολιαστή, που ηγείται του «Napolitan Institute», ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. αφιερωμένου στο μέλλον των δημοσκοπήσεων και της ανάλυσης, σε μια πρωτοβουλία για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις έρευνες της κοινής γνώμης. «Στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μεταμορφώσουμε τις δημοσκοπήσεις, ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια το αποτύπωμα της κοινής γνώμης», όπως λέει ο Ράσμουσεν.

Τα λάθη των δημοσκοπήσεων

Το πρόβλημα με τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις, προσθέτει, είναι ότι οι ερωτήσεις απαντώνται με ναι ή όχι, ένα δίπολο που μειώνει τις λεπτές αποχρώσεις. «Όταν αρχίζεις να κάνεις στους ανθρώπους τις ερωτήσεις με διαφορετικό τρόπο – ή αρχίζεις να αντιμετωπίζεις τις απόψεις τους με διαφορετικό τρόπο – ακούς πράγματα που ποτέ δεν είχες σκεφτεί να ρωτήσεις», προσθέτει.

Η ευκαιρία της Τεχνητής Νοημοσύνης να μεταμορφώσει τις πολιτικές δημοσκοπήσεις είναι μεγάλη. Σήμερα, οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι λανθασμένες και ανακριβείς – προέβλεψαν για παράδειγμα στις ΗΠΑ ότι η Χίλαρι Κλίντον θα κέρδιζε τις εκλογές του 2016- αλλά ηττήθηκε από τον Τραμπ.

«Μπορεί να είναι πιο δύσκολο για την Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει στην πρόβλεψη του ποιον μπορεί να ψηφίσει κάποιος, λέει ο Ράσμουσεν, αλλά η ΑΙ θα μπορούσε ενδεχομένως να μεταμορφώσει τον τρόπο οργάνωσης των προεκλογικών εκστρατειών. «Για παράδειγμα, κάποιος που διεκδικεί πολιτικό αξίωμα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προτάσεις που δημιουργούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναδείξει θέματα ανησυχίας και σημασίας για τους ψηφοφόρους, σε ένα επίπεδο πολύ πιο εμπεριστατωμένο από τις απαντήσεις ναι ή όχι των παραδοσιακών δημοσκοπήσεων», εξηγεί. Στη συνέχεια, ο πολιτικός θα μπορούσε να δημιουργήσει μια υπερ-εξειδικευμένη καμπάνια βασισμένη σε αυτές τις πληροφορίες. «Η δυνατότητα να κάνεις τους ανθρώπους να απαντήσουν στη δική τους γλώσσα, είναι επαναστατική για τον κλάδο», υποστηρίζει ο Ράσμουσεν και προσθέτει: «Είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι». «Όταν αλλάζεις τον τρόπο που κάνεις ερωτήσεις, αναδύονται αποχρώσεις που δεν θα είχαν ανακαλυφθεί ποτέ με ένα παραδοσιακό ερωτηματολόγιο», εξήγησε, μιλώντας στο Forbes.

«Εμείς ο λαός»

Από τη συνεργασία του Jigsaw της Google με το Napolitan Institute, γεννήθηκε το έργο We The People, που είναι αφιερωμένο στο μέλλον της δημοσκοπικής έρευνας. Το σχέδιο είναι φιλόδοξο: να φέρει κοντά πέντε έως δέκα άτομα από καθεμία από τις 435 εκλογικές περιφέρειες στις ΗΠΑ για να συζητήσουν τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός, τα πιο πιεστικά ζητήματα της χώρας και προς τα πού πρέπει να οδεύει το έθνος.

Το σύστημα επιδιώκει να διακόψει τη σχέση του με το κλασικό μοντέλο των τηλεφωνικών ή ψηφιακών ερευνών, στις οποίες ένας δημοσκόπος θέτει ερωτήσεις κλειστού τύπου και στη συνέχεια προσαρμόζει τις απαντήσεις με βάση δημογραφικά κριτήρια. Σύμφωνα με τον Ράσμουσεν, αυτό το μοντέλο έχει αποδειχθεί περιορισμένο, σε σημείο που να αποτυγχάνει παταγωδώς

Η προσέγγιση του ‘We The People’ είναι διαφορετική. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν συλλέγει απλώς δεδομένα, αλλά αλληλεπιδρά με τους συμμετέχοντες, δημιουργεί ερωτήσεις παρακολούθησης και προσαρμόζει τον διάλογο για να αποκτήσει πλουσιότερες, πιο εμπεριστατωμένες γνώσεις. Αυτή η μέθοδος, την οποία ο Rasmussen περιγράφει ως «ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι», επιτρέπει σε πολιτικούς, ερευνητές και ακαδημαϊκούς να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση των προτεραιοτήτων των πολιτών.

«Σωκρατικό» στυλ

Το πρόγραμμα «We The People» θα αναπτυχθεί σε τρία στάδια. Αρχικά, οι πολίτες θα απαντούν σε ευρείες ερωτήσεις σχετικά με την ελευθερία, την ισότητα ή την εθνική ταυτότητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα δημιουργεί πρόσθετες ερωτήσεις, υιοθετώντας ένα «σωκρατικό» στυλ για να εμβαθύνει στις μαρτυρίες. Στη συνέχεια, το σύστημα θα συνθέτει τις απαντήσεις σε ευρύτερα θέματα και οπτικοποιήσεις δεδομένων, τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να εξετάσουν και να σχολιάσουν. Στην τελική φάση, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα διατυπώνει δηλώσεις με βάση όλα όσα έχουν συλλεχθεί και οι πολίτες θα ψηφίζουν για το αν συμφωνούν ή διαφωνούν, προσδιορίζοντας έτσι με σαφήνεια τη συναίνεση ή τη διαφωνία τους.

Οι διοργανωτές αναγνωρίζουν φυσικά ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει προκαταλήψεις στην ανάλυση, να παραβλέπει ευαίσθητες αποχρώσεις ή να δημιουργεί απλοποιημένες ερμηνείες σύνθετων ζητημάτων. Για να μετριάσει αυτό το φαινόμενο, η Google έχει δεσμευτεί να δημοσιεύσει πλήρως τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, καθώς και μια συνοπτική έκθεση προσβάσιμη στο κοινό, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Προς το παρόν, το έργο βρίσκεται σε πιλοτική φάση με εκατοντάδες συμμετέχοντες, αν και η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Η επιλογή των ερωτηθέντων θα γίνει από την RepData, έναν εξωτερικό πάροχο που θα διασφαλίσει ότι κάθε εκλογική περιφέρεια εκπροσωπείται με στατιστική ακρίβεια.

Η πρόκληση είναι τεράστια. Ο κλάδος των δημοσκοπήσεων διακινεί δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ. Μόνο στις ΗΠΑ δαπανώνται σε δημοσκοπήσεις κάπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Research and Markets- αλλά η δημόσια αξιοπιστία τους αμφισβητείται. Η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης υπόσχεται να την αναζωογονήσει, αν και εγείρει επίσης νέα ηθικά και μεθοδολογικά ερωτήματα.