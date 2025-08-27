Στις 9 Σεπτεμβρίου τα αποκαλυπτήρια του iPhone 17

Η Apple έκανε γνωστό ότι θα παρουσιάσει τη νέα σειρά iPhone, το iPhone 17 Air, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ως συνήθως ο τεχνολογικός γίγαντας έχει καταφέρει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με τα νέα του προϊόντα και κυκλοφορούν όπως πάντα διάφορες διαρροές για το τι θα παρουσιαστεί.

Το iPhone 17 Air αναφέρεται πως θα έχει πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά κάτι που αν όντως συμβεί θα είναι το πιο λεπτό smartphone που έχει παρουσιάσει ποτέ η Apple. Θα διαθέτει επίσης μεγαλύτερη οθόνη, πιθανώς 6,6 ιντσών, μικρότερη μπαταρία και μόνο μία κάμερα στο πίσω μέρος.

Το iPhone 17 Pro και το Pro Max αναμένεται να έχουν νέα χαρακτηριστικά τόσο στην εξωτερική τους εμφάνιση όσο και σε ορισμένες λειτουργίες του αν και οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι οι περισσότερες αλλαγές των νέων μοντέλων θα σχετίζονται με το ντιζάιν και όχι την τεχνολογία τους. Η τιμή των νέων iPhone δεν έχει ακόμη γνωστή αλλά εκτιμάται ότι θα ξεκινά από τα 900 δολάρια για το στάνταρτ μοντέλο.

