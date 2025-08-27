Πετυχημένη (επιτέλους) εκτόξευση του διαστημοπλοίου με το οποίο ο Ελον Μασκ θέλει να στείλει ανθρώπους στον Άρη (βίντεο)

Μετά από δύο αναβολές τα προηγούμενα 24ωρα ο πύραυλος Super Heavy και το διαστημικό σκάφος Starship της Space X εκτοξεύθηκαν και ολοκλήρωσαν για πρώτη φορά μετά από αλλεπάλληλες αποτυχίες μια πτήση χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο ιδιοκτήτης της διαστημικής εταιρείας Ελον Μασκ δήλωσε ενθουσιασμένος από αυτή την εξέλιξη. Στο πλαίσιο της δοκιμής το πυραυλικό σύστημα απελευθέρωσε επίσης με επιτυχία φορτίο που αποτελούνταν από αντίγραφα τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων γεγονός εξίσου σημαντικό για την εμπορική χρήση του.

Ο πύραυλος Super Heavy είναι ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και υπόσχεται επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία αφού θα μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερα φορτία από αυτά που μεταφέρουν οι σημερινοί πύραυλοι και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που το κάνουν οι σημερινοί πύραυλοι με σχετικά χαμηλό κόστος αφού είναι επαναχρησιμοποιούμενος.

Το σκάφος Starship σχεδιάζεται να μεταφέρει φορτία αλλά και 100 επιβάτες στο Διάστημα με τον Μασκ να υποστηρίζει ότι με αυτό το σκάφος θα δημιουργήσει μια μεγάλη ανθρώπινη αποικία στον Άρη τα επόμενα 25 χρόνια. Οι τρεις προηγούμενες δοκιμές του πυραυλικού συστήματος και του σκάφους στέφθηκαν από αποτυχία ή μερική επιτυχία αλλά παρόλα αυτά η Space X και ο Μασκ ανέφεραν κάθε φορά ότι κάθε δοκιμή είχε θετικό πρόσημο αφού προσέφερε δεδομένα που η επεξεργασία τους βελτίωνε την κατασκευή και λειτουργία τόσο του πυραύλου όσο και του σκάφους και οι δοκιμές είναι απαραίτητες για να τελειοποιηθεί η κατασκευή τους.

