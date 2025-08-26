Πανεπιστήμιο Κρήτης: Στήνει το πρώτο Science Hub στο νησί

Ένα νέο κεφάλαιο καινοτομίας ανοίγει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη χρηματοδότηση 300.000 ευρώ από το υπουργείο Παιδείας, για τη δημιουργία του πρώτου Science Hub στο Ίδρυμα.

Όπως επισημαίνει η πρυτανεία, πρόκειται για αίτημα διαχρονικό στο οποίο ανταποκρίθηκε η υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, και μάλιστα με δήλωσή της έδειξε την εκτίμησή της στα επιτεύγματα και στις δυνατότητες του ιδρύματος.

Κόμβος καινοτομίας για ολόκληρη την Κρήτη

Η νέα θερμοκοιτίδα που διαμορφώνεται στο κτήριο του τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών στο Ηράκλειο, θα αποτελέσει έναν χώρο συνάντησης επιστήμης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η πρωτοβουλία συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία Κόμβου Καινοτομίας για ολόκληρη την Κρήτη, δημιουργώντας συνέργειες με επιμελητήρια, επιχειρήσεις, την Περιφέρεια Κρήτης, τοπικούς φορείς και άλλα ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα.

Στην καρδιά του εγχειρήματος αυτού, βρίσκεται η Μονάδα Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – «Μήτις» του Ιδρύματος.

Όπως επισημαίνει η πρυτανική αρχή, με τη δημιουργία του Science Hub, το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενισχύει τον ρόλο του ως κινητήρια δύναμη γνώσης και καινοτομίας στην περιφέρεια, επενδύοντας σε ένα μέλλον «όπου η επιστήμη συναντά την κοινωνία και ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης για την Κρήτη και την Ελλάδα».