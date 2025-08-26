Τι είναι το γιγάντιο «τείχος άμμου» που σάρωσε το Φοίνιξ; (βίντεο)

Ένα τεράστιο «τείχος άμμου» τεχνικά γνωστό ως haboob, σάρωσε την περιοχή του Φοίνιξ στις 25 Αυγούστου με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ να αναφέρει το φαινόμενο ως «καταιγίδα σκόνης». Το φαινόμενο προκάλεσε διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις πτήσεων και ζημιές στη στέγη του Τερματικού Σταθμού 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Sky Harbor.

Τι είναι ένα Haboob;

Ένα haboob είναι ένα τεράστιο τείχος από σκόνη και άμμο που σχηματίζεται όταν τα καθοδικά ρεύματα μιας καταιγίδας σηκώνουν ξηρή, χαλαρή άμμο από την επιφάνεια της ερήμου. Αυτά τα τείχη άμμου μπορούν να κινηθούν σε διάφορες κατευθύνσεις και να προκαλέσουν εκτεταμένα προβλήματα στην ορατότητα και τις οδικές συνθήκες. Τα haboobs είναι επαναλαμβανόμενα φαινόμενα στο νοτιοδυτικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο των μουσώνων.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας καταιγίδας, οι άνεμοι κινούνται προς την κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της πορείας της καταιγίδας και συγκλίνουν προς αυτή από όλες τις κατευθύνσεις. Όταν η καταιγίδα καταρρέει και αρχίζει να απελευθερώνει βροχόπτωση, οι κατευθύνσεις των ανέμων αντιστρέφονται, φυσώντας προς τα έξω από την καταιγίδα, με τις ισχυρότερες ριπές να κατευθύνονται γενικά προς την κατεύθυνση κίνησης της καταιγίδας.

Όταν αυτό το καθοδικό ρεύμα ψυχρού αέρα φτάσει στο έδαφος, παρασύρει ξηρό, χαλαρό πηλό και σκόνη από την έρημο, σχηματίζοντας έναν τοίχο αιωρούμενων ιζημάτων που προηγείται του νέφους της καταιγίδας. Αυτός ο τοίχος σκόνης μπορεί να φτάσει σε πλάτος τα 100 χιλιόμετρα και να εκτείνεται σε ύψος αρκετών χιλιομέτρων.

Κατά την κορύφωσή τους, οι άνεμοι ενός haboob μπορεί να φτάσουν ταχύτητες από 35 έως 100 χλμ/ώρα, και συχνά εμφανίζονται αιφνιδιαστικά, με ελάχιστη προειδοποίηση. Συχνά, η βροχή δεν φτάνει στο έδαφος, καθώς εξατμίζεται στον θερμό, ξηρό αέρα – ένα φαινόμενο γνωστό ως virga. Αυτή η διαδικασία εξάτμισης ψύχει ακόμα περισσότερο τον κατερχόμενο αέρα και τον ωθεί με ακόμη μεγαλύτερη ορμή προς τα εμπρός.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επίμονες βροχοπτώσεις μπορούν να παρασύρουν μαζί τους μεγάλες ποσότητες σκόνης, οδηγώντας σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται καταιγίδα λάσπης (mud storm), όταν η σκόνη αναμειγνύεται με το νερό.

