Ανακαλύφθηκε αμερικανική φυλή που ανήκει σε άγνωστη ανθρώπινη γενεαολογική γραμμή

Επιστήμονες στην Κολομβία ανακάλυψαν μια προηγουμένως άγνωστη γενεαλογική γραμμή ανθρώπων έπειτα από την πλήρη αποκωδικοποίηση του DNA λειψάνων που βρέθηκαν σε αρχαιολογικούς χώρους κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας Μπογκοτά.

Αυτή η ομάδα ανθρώπων που ονομάστηκε Checua από την περιοχή όπου βρέθηκαν τα λείψανα το 1992 χρονολογείται περίπου 6,000 χρόνια πριν και μέχρι σήμερα δεν είχε ποτέ αλληλουχηθεί πλήρως το γονιδίωμά της.

«Όταν αρχίσαμε να συγκρίνουμε με άλλους πληθυσμούς από διάφορα μέρη της Αμερικής διαπιστώσαμε ότι τα άτομα της Προκεραμικής Περιόδου που βρέθηκαν εδώ, στο οροπέδιο Cundiboyacense ανήκουν σε μια γενεαλογική γραμμή που δεν έχει καταγραφεί ξανά.. Είναι μια νέα γενεαλογική γραμμή» δήλωσε η Δρ. Αντρέα Κάσας ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής του Εθνικού Πανεπιστημίου.

Η ανακάλυψη περιλαμβάνει λείψανα περίπου 30 ατόμων και ένα σχεδόν άθικτο κρανίο. Από αυτά τα λείψανα τα γονιδιώματα έξι ατόμων ήταν αρκετά πλήρη ώστε να προστεθούν στο ερευνητικό έργο που συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορες ανασκαφές μεταξύ 1987 και 2003.

Άλλα λείψανα, σε αντίθεση με τους Checua, παρουσίασαν γενετικές ομοιότητες με πληθυσμούς στον Παναμά γεγονός που δείχνει ότι ανήκαν σε ομάδες που μετανάστευσαν μέσω Κεντρικής Αμερικής και Κολομβίας καθώς οι άνθρωποι εξαπλώνονταν νοτιότερα από το Βερίγγειο Πορθμό πριν από περίπου 20,000 χρόνια.

Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία οι πρώτοι ανθρώπινοι πληθυσμοί εισήλθαν στην αμερικανική ήπειρο όταν δημιουργήθηκε εξαιτίας των τότε κλιματικών συνθηκών μια παγωμένη γέφυρα ανάμεσα στην βορειοανατολική Ασία και την Αμερική στην περιοχή του Βερίγγειου Πορθμού.

Διάφορες μελέτες έχουν υποδείξει ότι η μετακίνηση αυτή έγινε σε διάφορα στάδια και χρονικά σημεία ενώ κάποιες έχουν υποδείξει ότι υπήρξε αποίκηση της αμερικανικής ηπείρου στις νοτιοδυτικές περιοχές και από φυλές ανθρώπων (Πολυνήσιοι) που ζούσαν σε νησιά του Ειρηνικού Ωκεανού και έφτασαν κάποια στιγμή στις ακτές της Αμερικής σε μεταγενέστερο πάντως χρονικό σημείο από τους πληθυσμούς που μετακινήθηκαν από τον Βερίγγειο Πορθμό.

Τι συνέβη;

Η προέλευση των Checua αλλά και τι συνέβη σε αυτούς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι ίσως επρόκειτο για μια απομονωμένη νομαδική κοινότητα κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, η οποία ενδεχομένως εξαφανίστηκε λόγω κλιματικών συνθηκών, ασθενειών ή έλλειψης τροφής. Δεν έχουν γνωστούς απογόνους.

Το κρανίο των Checua παρουσιάζει πιο επιμήκη μορφή σε σχέση με εκείνα άλλων πληθυσμών του οροπεδίου γύρω από την Μπογκοτά δήλωσε ο καθηγητής φυσικής ανθρωπολογίας Χοσέ Βισέντε Ροντρίγκεζ που μελέτησε το κρανίο.

Σε αντίθεση με μεταγενέστερα κρανία των οποίων τα δόντια φέρουν σημάδια τερηδόνας, το κρανίο των Checua παρουσιάζει αποστήματα στο άνω τμήμα της γνάθου γεγονός που υποδηλώνει ότι το άτομο μπορεί να είχε χάσει δόντια λόγω μόλυνσης. «Η διατροφή των πρώιμων αυτών πληθυσμών πιθανότατα επηρεαζόταν από ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες κατέστρεφαν τις υπέργειες καλλιέργειες και τους οδηγούσαν στην κατανάλωση ριζωδών φυτών, όπως πατάτες και κονδύλους» εξηγεί ο Ροντρίγκεζ.

Naftemporiki.gr