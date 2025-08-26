Πετυχημένη (δοκιμαστική) μεταμόσχευση πνεύμονα χοίρου σε άνθρωπο

Διεθνής ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά μεταμόσχευσε πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε έναν εγκεφαλικά νεκρό άνθρωπο με το όργανο να λειτουργεί για εννέα ημέρες.

Η μέθοδος γνωστή ως ξενομεταμόσχευση στοχεύει να αντιμετωπίσει την παγκόσμια έλλειψη οργάνων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μόλις το 10% των αναγκών καλύπτεται σήμερα. Ωστόσο, ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα πριν οι πνεύμονες από χοίρους μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς. Ο Δρ, Τζάστιν Τσαν του Ινστιτούτου Μεταμοσχεύσεων Langone (NYU) που δεν συμμετείχε στη μελέτη χαρακτήρισε την εργασία «συναρπαστική και υποσχόμενη», αλλά σημείωσε ότι αφορά μόνο έναν ασθενή και αποτελεί «μερική επιτυχία» καθώς οι πνεύμονες αυτοί δεν μπορούν ακόμη να συντηρήσουν αυτόνομα έναν ασθενή.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ Άντριου Φίσερ λέγοντας ότι το επίτευγμα είναι σημαντικό για την έρευνα, αλλά «απλώς ένα ακόμη βήμα» και πως δεν βρισκόμαστε ακόμη στην αυγή μιας νέας εποχής με μεταμοσχεύσεις πνευμόνων από χοίρους.

Τα τελευταία χρόνια η ξενομεταμόσχευση βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας: καρδιές, νεφρά και ήπαρ από γουρούνια έχουν ήδη μεταμοσχευθεί σε ανθρώπους, συνήθως μετά από γενετικές τροποποιήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο απόρριψης. Ορισμένοι ασθενείς έχουν επιβιώσει μήνες μετά τη μεταμόσχευση, αν και αρκετοί πέθαναν λίγες εβδομάδες αργότερα. Παρά ταύτα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πνεύμονες είναι από τα πιο δύσκολα όργανα για ξενομεταμόσχευση, λόγω της πολυπλοκότητας και της ευαισθησίας τους.

