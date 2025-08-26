O Ελον Μασκ κατέθεσε μήνυση σε Apple και OpenAI για «συνωμοσία κυριαρχίας στη τεχνητή νοημοσύνη»

Ο Ελον Μασκ και η νεοφυής του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI κατέθεσαν αγωγή εναντίον της Apple και της OpenAI σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Τέξας κατηγορώντας τον τεχνολογικό κολοσσό και την εταιρεία του ChatGPT ότι συνωμότησαν παράνομα για να εμποδίσουν τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αγωγή αναφέρεται ότι η Apple και η OpenAI έχουν «κλειδώσει τις αγορές» ώστε να διατηρήσουν τα μονοπώλια τους και να αποτρέψουν καινοτόμες εταιρείες, όπως η πλατφόρμα X και η εταιρεία xAI ιδιοκτησίας και οι δύο του Μασκ, να εισέλθουν στον ανταγωνισμό της βιομηχανίας ΑΙ. Η xAI ζητά αποζημιώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Apple έχει ενσωματώσει το ChatGPT στο λειτουργικό σύστημα των iPhone, iPad και Mac μέσω της συνεργασίας της με την OpenAI. Σύμφωνα με την αγωγή αν δεν υπήρχε αυτή η αποκλειστική συμφωνία η Apple «θα είχε κάθε λόγο να προβάλλει πιο έντονα τις εφαρμογές X και Grok στο App Store».

Η OpenAI απάντησε με δήλωση εκπροσώπου της, χαρακτηρίζοντας την αγωγή «κομμάτι της συνεχούς παρενόχλησης εκ μέρους του κ. Μασκ». Η Apple δεν σχολίασε άμεσα. Ο ίδιος ο Μασκ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επανέλαβε τις κατηγορίες: «Ένα εκατομμύριο κριτικές με μέσο όρο 4,9 για το @Grok και όμως η Apple αρνείται να το αναφέρει σε οποιαδήποτε λίστα». Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε απειλήσει ότι θα μηνύσει την Apple, υποστηρίζοντας ότι η στάση της «καθιστά αδύνατο για οποιαδήποτε εταιρεία AI εκτός της OpenAI να φτάσει στην πρώτη θέση στο App Store».

Η υπόθεση μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για το πώς τα αμερικανικά δικαστήρια θα ορίσουν την «αγορά της τεχνητής νοημοσύνης» σε σχέση με το αντιμονοπωλιακό δίκαιο. Όπως δήλωσε η Κριστίν Μπαρθλομέου καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο πρόκειται για «ένα καναρίνι στο ανθρακωρυχείο για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα δικαστήρια την τεχνητή νοημοσύνη και τα μονοπώλια».

Ο Μασκ, ο οποίος ίδρυσε την OpenAI μαζί με τον Σαμ Άλτμαν το 2015 ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό, έχει καταθέσει ξεχωριστή αγωγή εναντίον της εταιρείας και του Άλτμαν στην Καλιφόρνια, επιδιώκοντας να σταματήσει τη μετατροπή της σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

Naftemporiki.gr