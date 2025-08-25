Καινοτόμο τσιμέντο λειτουργεί στα κτίρια ως κλιματιστικό (βίντεο)

Όταν οι θερμοκρασίες γίνονται ανυπόφορες στρεφόμαστε στον κλιματισμό για να δροσιστούμε ο οποίος αν και αποτελεσματικός είναι ενεργοβόρος και ακριβός. Κινέζοι ερευνητές θέλοντας να μειώσουν την εξάρτησή μας από τα κλιματιστικά ανέπτυξαν έναν νέο τύπο τσιμέντου που διατηρεί τα κτίρια δροσερά από μόνο του.

Το καινοτόμο τσιμέντο δημιούργησαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Southeast στην Κίνα που παρουσιάζουν το επίτευγμα τους στην επιθεώρηση «Science Advances».

Κανονικά το τσιμέντο απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου και τη μετατρέπει σε θερμότητα ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στο εσωτερικό των κτιρίων. Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα οι ερευνητές τροποποίησαν τη χημική σύνθεση του υλικού δημιουργώντας τσιμέντο που αντανακλά το φως και εκπέμπει θερμότητα αντί να τη συσσωρεύει. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη σε μικροσκοπικούς ανακλαστικούς κρυστάλλους του ορυκτού εττρινγκίτη οι οποίοι σχηματίζονται στην επιφάνειά του.

Η φόρμουλα

Η διαδικασία ξεκίνησε από το μηδέν: ορυκτά όπως ασβεστόλιθος και γύψος αλέστηκαν σε λεπτή σκόνη αναμείχθηκαν με νερό και χύθηκαν σε καλούπια σιλικόνης με μικρές κοιλότητες όπου αναπτύχθηκαν οι κρύσταλλοι. Το αποτέλεσμα ήταν ένα «υπερ-δροσιστικό» τσιμέντο που λειτουργεί ταυτόχρονα σαν καθρέφτης και ψυγείο ανακλώντας την ηλιακή ακτινοβολία και αποβάλλοντας θερμότητα.

Σε δοκιμές στην ταράτσα του Πανεπιστημίου Purdue στις ΗΠΑ η επιφάνεια του νέου τσιμέντου βρέθηκε 5,4 βαθμούς Κελσίου πιο δροσερή από τον περιβάλλοντα αέρα κάτω από δυνατό μεσημεριανό ήλιο. Το υλικό πέρασε επίσης μηχανικές, περιβαλλοντικές και οπτικές δοκιμές αντοχής. Η ομάδα χρησιμοποίησε επιπλέον μηχανική μάθηση για να αξιολογήσει τα περιβαλλοντικά οφέλη. Η ανάλυση έδειξε ότι το τσιμέντο θα μπορούσε να έχει αρνητικό αποτύπωμα άνθρακα σε ορίζοντα 70 ετών.

«Μετατρέψαμε καινοτόμα το τσιμέντο από απορροφητή θερμότητας σε ανακλαστήρα, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Αυτή η ανακάλυψη μπορεί να συμβάλει στη μετατροπή της βαριάς βιομηχανίας τσιμέντου σε ένα σύστημα αρνητικών εκπομπών άνθρακα όπου το υπερ-δροσιστικό τσιμέντο θα παίξει βασικό ρόλο για ένα ενεργειακά αποδοτικό χωρίς άνθρακα μέλλον» αναφέρουν οι ερευνητές.

Naftemporiki.gr