Επαναστατική διαγνωστική μέθοδος εντοπισμού καρκίνου με χρήση… διαμαντιών

Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Warwick στη Βρετανία ανέπτυξε έναν αισθητήρα βασισμένο σε διαμάντι που θα μπορούσε να διευκολύνει τους γιατρούς στην ανίχνευση της εξάπλωσης του καρκίνου.

Η ερευνητική ομάδα δημιούργησε μια φορητή συσκευή που εντοπίζει μικροσκοπικά μαγνητικά σωματίδια τα οποία εγχέονται στο σώμα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό προσφέρει μια μη τοξική εναλλακτική λύση έναντι των ραδιενεργών ιχνηθετών και χρωστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σήμερα στα νοσοκομεία.

Η μετάσταση, δηλαδή η διασπορά καρκινικών κυττάρων από τον αρχικό όγκο σε άλλα σημεία του σώματος, παραμένει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη θεραπεία του καρκίνου. Για τον εντοπισμό της οι γιατροί συχνά εξετάζουν αν τα καρκινικά κύτταρα έχουν φτάσει στους λεμφαδένες κάτι που καθοδηγεί τις αποφάσεις για χειρουργική επέμβαση και περαιτέρω φροντίδα.

Στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση «Physical Review Applied» οι ερευνητές περιγράφουν πώς τα διαμάντια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός υπερευαίσθητου αισθητήρα ικανού να ανιχνεύει το μαγνητικό ιχνηθετικό υγρό που εγχέεται στον όγκο. Το υγρό αυτό αποτελούμενο από νανοσωματίδια οξειδίου του σιδήρου, ταξιδεύει μέσω του σώματος μαζί με τα καρκινικά κύτταρα δείχνοντας αν έχουν φτάσει στους λεμφαδένες.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το νέο εργαλείο θα μπορούσε να βελτιώσει τον εντοπισμό του καρκίνου σε λαπαροσκοπικές και ενδοσκοπικές επεμβάσεις:

«Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες, μη τοξικές μεθόδους ανίχνευσης καρκίνου. Καταφέραμε να μειώσουμε το μέγεθος της κεφαλής του αισθητήρα στα 10 χιλιοστά, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο αισθητήρα διαμαντιού ικανό να ανιχνεύει μαγνητικό ιχνηθετικό υγρό, ενώ είναι αρκετά μικρός για ενδοσκοπική χρήση. Η συσκευή είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, καθώς μπορεί να ανιχνεύσει μόλις το 1/100 της τυπικής δόσης του ιχνηθετικού υγρού. Ο σχεδιασμός χρησιμοποιεί ένα διαμάντι μεγέθους μισού κυβικού χιλιοστού μαζί με έναν μικρό μόνιμο μαγνήτη, χωρίς να απαιτείται ογκώδης ηλεκτρονικός εξοπλισμός» λέει ο Άλεξ Νιούμαν, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Ο καθηγητής Γκάβιν Μόρλει που ηγείται της ερευνητικής ομάδας εξήγησε ότι η πρόοδος κατέστη δυνατή χάρη στα κέντρα αζώτου-κενών μέσα στο διαμάντι. «Αυτά επιτρέπουν στο διαμάντι να ανιχνεύει πολύ μικρές αλλαγές στο μαγνητικό πεδίο και δίνουν στα διαμάντια ένα όμορφο ροζ χρώμα».

Η τεχνολογία, εκτός από την ιατρική, θα μπορούσε να βρει εφαρμογές και σε διαστημόπλοια ή στην πυρηνική σύντηξη σύμφωνα με τους επιστήμονες. Οι τρέχουσες τεχνικές βασίζονται σε ραδιενεργούς ιχνηθέτες ή μπλε χρωστικές, που είτε δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα νοσοκομεία είτε προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο νέος αισθητήρας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποφυγή τέτοιων επιπλοκών.

Ο χειρουργός Στιούαρτ Ρόμπερτσον που ειδικεύεται στις επεμβάσεις μαστού και συμμετέχει στο έργο δήλωσε ότι ήδη χρησιμοποιεί μαγνητικό εντοπισμό και διαπίστωσε περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών τεχνικών. Στο μέλλον η συσκευή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως του πνεύμονα, του ήπατος, του παχέος εντέρου και του οισοφάγου.

