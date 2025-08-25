Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε νέα αντιβιοτικά αντιμετώπισης ανθεκτικών στα φάρμακα βακτηρίων

Ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) ανέπτυξαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης νέα αντιβιοτικά που μπορούν πιθανόν να εξοντώσουν ανθεκτικά στα υπάρχοντα φάρμακα βακτήρια.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν αλγόριθμους γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάσουν περισσότερες από 36 εκατομμύρια μοριακές ενώσεις εντοπίζοντας δύο νέα φάρμακα που δοκιμάστηκαν στο εργαστήριο και σε ποντίκια. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Cell» το σύστημα ΑΙ εξέτασε εκατομμύρια πιθανά μόρια και προέβλεψε ποια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αντιβιοτικά, αποφεύγοντας όμως δομές επικίνδυνες για τον άνθρωπο ή πολύ όμοιες με υπάρχοντα φάρμακα.

Και τα δύο νέα αντιβιοτικά κατάφεραν να σκοτώσουν στελέχη βακτηρίων που είναι ολοένα και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

* Το πρώτο, με την ονομασία NG1, σχεδιάστηκε ειδικά για τη θεραπεία της γονόρροιας, μιας σεξουαλικά μεταδιδόμενης λοίμωξης που αναπτύσσει ραγδαία αντοχή στα αντιβιοτικά. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι η γονόρροια γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις μη θεραπεύσιμη.

* Το δεύτερο με την ονομασία DN1 αποδείχθηκε αποτελεσματικό κατά του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη (MRSA), μιας επικίνδυνης λοίμωξης που δεν ανταποκρίνεται πλέον σε πολλά κοινά αντιβιοτικά. Ο MRSA συχνά ξεκινά ως επώδυνο γεμάτο πύον απόστημα στο δέρμα και μπορεί να εξαπλωθεί στο αίμα, στους πνεύμονες ή στα οστά ιδιαίτερα σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό.

Στις δοκιμές, τα φάρμακα θεράπευσαν λοιμώξεις από MRSA στο δέρμα και εξάλειψαν γονορροϊκές λοιμώξεις σε ποντίκια. Οι επιστήμονες ελπίζουν επίσης να χρησιμοποιήσουν την ίδια AI πλατφόρμα για την ανάπτυξη θεραπειών ενάντια σε άλλα υπερβακτήρια όπως η φυματίωση και ορισμένες ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

«Η δουλειά μας δείχνει τη δύναμη της AI στον σχεδιασμό φαρμάκων και μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε χημικούς χώρους που ήταν προηγουμένως απρόσιτοι» ανέφερε ο καθηγητής Τζέημς Κόλινς επικεφαλής της μελέτης.

Το σημαντικό είναι ότι τα νέα φάρμακα δρουν με διαφορετικούς μηχανισμούς από τα υπάρχοντα αντιβιοτικά, επιτιθέμενα στις βακτηριακές μεμβράνες με τρόπους που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Αυτό δίνει ελπίδα ότι θα είναι πιο δύσκολο για τα βακτήρια να αναπτύξουν αντοχή. Ωστόσο οι επιστήμονες τονίζουν πως τα φάρμακα βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Απαιτούνται χρόνια ερευνών και κλινικών δοκιμών για να αποδειχθεί ότι είναι ασφαλή και αποτελεσματικά στον άνθρωπο.

Η αντοχή στα ανθεκτικά βακτήρια αποτελεί αυξανόμενη παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας, ευθυνόμενη για πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτους ετησίως. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χωρίς άμεση δράση ακόμα και μικρές λοιμώξεις μπορεί να γίνουν ξανά θανατηφόρες.

