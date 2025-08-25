Αναβλήθηκε (προσωρινά) η εκτόξευση του διαστημοπλοίου με το οποίο ο Ελον Μασκ θέλει να στείλει ανθρώπους στον Άρη

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ήταν προγραμματισμένη μια ακόμη δοκιμαστική εκτόξευση του σούπερ πυραύλου Super Heavy της Space X, της διαστημικής εταιρείας του Ελον Μασκ. Ο πύραυλος μεταφέρει το Starship, το διαστημόπλοιο της Space X που σχεδιάστηκε για να μεταφέρει φορτία αλλά και δεκάδες επιβάτες στο Διάστημα. Δεκαεπτά λεπτά πριν την εκτόξευση η έκτόξευση αναβλήθηκε εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στα συστήματα εδάφους όπως ανακοίνωσε η Space Χ χωρίς να γίνει γνωστό αν και πότε θα επιχειρηθεί η προσπάθεια εκτόξευσης.

Ο πύραυλος Super Heavy είναι ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα και υπόσχεται επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία αφού θα μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερα φορτία από αυτά που μεταφέρουν οι σημερινοί πύραυλοι και σε μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που το κάνουν οι σημερινοί πύραυλοι με σχετικά χαμηλό κόστος αφού στόχος είναι να είναι επαναχρησιμοποιούμενος.

Το σκάφος Starship σχεδιάζεται να μεταφέρει φορτία αλλά και 100 επιβάτες στο Διάστημα με τον Μασκ να υποστηρίζει ότι με αυτό το σκάφος θα δημιουργήσει μια μεγάλη ανθρώπινη αποικία στον Άρη τα επόμενα 25 χρόνια. Οι τρεις προηγούμενες δοκιμές του πυραυλικού συστήματος και του σκάφους στέφθηκαν από αποτυχία ή μερική επιτυχία αλλά παρόλα αυτά η Space X και ο Μασκ ανέφεραν κάθε φορά ότι κάθε δοκιμή είχε θετικό πρόσημο αφού προσέφερε δεδομένα που η επεξεργασία τους βελτίωνε την κατασκευή και λειτουργία τόσο του πυραύλου όσο και του σκάφους και οι δοκιμές είναι απαραίτητες για να τελειοποιηθεί η κατασκευή τους.

