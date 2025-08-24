Το Hubble εντόπισε «ανθισμένα νεφελώματα» που παράγουν νέα γιγάντια άστρα

Το διαστημικό τηλεσκόπιo Hubble κατέγραψε μια εντυπωσιακή νέα εικόνα του σπειροειδούς γαλαξία NGC 2835 που βρίσκεται σε απόσταση 35 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη στον αστερισμό της Ύδρας. Στην εικόνα φαίνονται καθαρά οι σπειροειδείς βραχίονες του γαλαξία γεμάτοι με νεαρά μπλε άστρα τα οποία περιδινούνται γύρω από το ελλειπτικό κέντρο όπου κυριαρχούν τα γηραιότερα άστρα.

Η συγκεκριμένη λήψη ξεχωρίζει από προηγούμενες εικόνες του Hubble αλλά και του πανίσχυρου διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb επειδή περιλαμβάνει νέα δεδομένα στο μήκος κύματος H-alpha, ένα είδος κόκκινου φωτός που αποκαλύπτει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα φαινόμενα. Στους βραχίονες του NGC 2835 οι εκπομπές H-alpha σχηματίζουν δεκάδες ροζ νεφελώματα τα οποία θυμίζουν άνθη σε άνθιση.

Η ακτινοβολία H-alpha αποτελεί ένδειξη διαφόρων ειδών νεφελωμάτων που σχετίζονται με τα στάδια ζωής ενός άστρου:

Περιοχές από νεογέννητα, τεράστια άστρα που λάμπουν έντονα

Κατάλοιπα υπερκαινοφανών από εκρήξεις άστρων που πεθαίνουν

Πλανητικά νεφελώματα που αφήνουν πίσω τους τα μεσαίας μάζας άστρα στο τελικό τους στάδιο

Στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας το Hubble παρατηρεί 19 γειτονικούς γαλαξίες με στόχο την καταγραφή πάνω από 50,000 νεφελωμάτων. Μέσα από αυτά τα δεδομένα οι επιστήμονες θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα άστρα επηρεάζουν το περιβάλλον γέννησής τους μέσω της έντονης ακτινοβολίας και των αστρικών ανέμων τους.

