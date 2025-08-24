Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι θα λειτουργούν με το φως του περιβάλλοντος

Ερευνητές ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή τεχνολογία ηλιακών κυψελών που μπορεί να αξιοποιήσει ακόμη και το φως σε εσωτερικούς χώρους ανοίγοντας τον δρόμο για ηλεκτρονικές συσκευές χωρίς μπαταρίες στο κοντινό μέλλον.

Οι νέες αυτές κυψέλες χρησιμοποιούν περοβσκίτη, ένα υλικό που ήδη εφαρμόζεται σε ορισμένα φωτοβολταϊκά αλλά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το πυρίτιο. Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Advanced Functional Materials» οι κυψέλες περοβσκίτη απορροφούν πολύ πιο αποτελεσματικά το χαμηλής έντασης διάχυτο φως σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους καθιστώντας τις ιδανικές για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Στα πειράματα οι νέες κυψέλες αποδείχθηκαν έξι φορές πιο αποδοτικές από τα κλασικά φωτοβολταϊκά με βάση το πυρίτιο. Αυτό σημαίνει ότι οικιακά συστήματα και gadgets από συναγερμούς και αισθητήρες μέχρι πληκτρολόγια και ποντίκια υπολογιστών θα μπορούσαν να λειτουργούν μόνο με το φως του περιβάλλοντος χωρίς ανάγκη για επαναλαμβανόμενη αλλαγή μπαταριών.

«Δισεκατομμύρια συσκευές που καταναλώνουν μικρή ποσότητα ενέργειας εξαρτώνται από την αντικατάσταση μπαταριών μια μη βιώσιμη πρακτική. Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς επεκτείνεται το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things)» λέει ο Μοτζτάμπα Άμπντι Τζαλέμπι, αναπληρωτής καθηγητής ενεργειακών υλικών στο University College London.

