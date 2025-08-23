Συνεργασία Metα και Midjourney στον τομέα της «αισθητικής τεχνολογίας»

Ο όρος «αισθητική τεχνολογία» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνει τόσο την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επίτευξη επιθυμητών οπτικών αποτελεσμάτων. Ο νέος επικεφαλής του τομέα τεχνητής νοημοσύνης της Metα Αλεξάντερ Γουάνγκ ανακοίνωσε τη συνεργασία του κολοσσού των social media με την Midjourney για την ανάπτυξη νέων προηγμένων εργαλείων ΑΙ αισθητικής τεχνολογίας για την παραγωγή εικόνων και βίντεο.

Σύμφωνα με τον Γουάνγκ η συνεργασία περιλαμβάνει «τεχνική συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ομάδων», κάτι που δείχνει ότι πρόκειται για κοινή ανάπτυξη και όχι μόνο χρήση έτοιμων εργαλείων. Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για μια στοχευμένη συνεργασία ή αν πρόκειται για ένα πρώτο βήμα με προοπτική την απορρόφηση της Midjourney από την Metα.

Η Metα επενδύει έντονα στον τομέα της τεχνητής υπερνοημοσύνης (AI superintelligence) για να ανταγωνιστεί εταιρείες όπως η OpenAI και η Google και η συμφωνία αυτή ενισχύει τις δυνατότητές της στον τομέα των AI εικόνων και βίντεο. Η εφαρμογή Metα AI βασίζεται σε ροές AI-generated περιεχομένου, ενώ σε Facebook, WhatsApp και Instagram έχουν προστεθεί κουμπιά για δημιουργία AI εικόνων μέσα σε αναρτήσεις και συνομιλίες.

Η Midjourney, γνωστή για τα εργαλεία παραγωγής εικόνας και βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό κομμάτι της στρατηγικής της Metα για τη βελτίωση της ποιότητας του AI περιεχομένου.

Ο Γουάνγκ χαρακτήρισε τη Midjourney «απίστευτα εντυπωσιακή» με «πραγματικά επιτεύγματα τεχνικής και αισθητικής αρτιότητας». Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Midjourney Ντέιβιντ Χόλτζ ξεκαθάρισε ότι παρά τη συνεργασία η εταιρεία του παραμένει «ανεξάρτητο, κοινοτικά υποστηριζόμενο ερευνητικό εργαστήριο» χωρίς επενδυτές.

