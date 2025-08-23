Παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό σκάφος που θα κάνει την πτήση Ευρώπη-Αμερική σε μια ώρα (βίντεο)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) μπαίνει δυναμικά στον τομέα των διαστημοπλάνων, ανακοινώνοντας τη χρηματοδότηση του νέου ερευνητικού προγράμματος Invictus, το οποίο θα αναπτύξει ένα υπερηχητικό σκάφος ικανό να φτάσει ταχύτητες που θα πλησιάζουν τα έξι χιλιάδες χλμ./ώρα.

Το αεροσκάφος θα κινείται με ταχύτητα Mach 5 (5 φορές την ταχύτητα του ήχου, περίπου 5.450 χλμ./ώρα) και να ταξιδέψει από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε μόλις μία ώρα. Αν τα σχέδια τηρηθούν θα μπορούσε να είναι επιχειρησιακό έως το 2031.

Την ηγεσία του έργου θα έχει η βρετανική συμβουλευτική εταιρεία Frazer-Nash, η οποία θα αξιοποιήσει τεχνολογία της εταιρείας Reaction Engines Ltd. Η Reaction είχε ιδρυθεί το 1989 και είχε σχεδιάσει το διαστημόπλοιο Skylon, βασισμένο με τη σειρά του στην ιδέα HOTOL (Horizontal Take-Off and Landing) του 1982. Ωστόσο, πέρυσι η Reaction Engines αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και έκλεισε.

Το πρόγραμμα Invictus σκοπεύει να ενσωματώσει την τεχνολογία “pre-cooler” από τον κινητήρα SABRE (Synergetic Air-Breathing Rocket Engine) της Reaction. Ο κινητήρας αυτός συνδυάζει χαρακτηριστικά τζετ και πυραυλοκινητήρα: απορροφά οξυγόνο από την ατμόσφαιρα στα χαμηλότερα ύψη ώστε να μειώνεται η ανάγκη για προωθητικό καύσιμο καθιστώντας το σκάφος ελαφρύτερο και πιο αποδοτικό. Στο Διάστημα θα τροφοδοτείται με υγρό υδρογόνο.

«Τα αεροσκάφη που πετούν σε υπερηχητικές ταχύτητες – πάνω από πέντε φορές την ταχύτητα του ήχου – αντιμετωπίζουν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες λόγω του σοκ της συμπίεσης και της τριβής με τον αέρα. Οι συνηθισμένοι κινητήρες αεροσκαφών δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτές τις συνθήκες, καθώς ο αέρας είναι υπερβολικά θερμός» αναφέρει εκπρόσωπος της Frazer-Nash.

Η τεχνολογία pre-cooler, η οποία ψύχει τον υπερθερμασμένο αέρα σε κλάσμα του δευτερολέπτου, έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε συμβατικούς κινητήρες τζετ. «Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει στους κινητήρες αεροσκαφών να φτάνουν σε υπερηχητικές ταχύτητες», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Αν το Invictus πετύχει το στόχο του, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη νέα γενιά διαστημοπλάνων. Ο Τομάσο Γκιντίνι επικεφαλής του μηχανολογικού τμήματος της ESA, δήλωσε: «Θέτουμε τα θεμέλια για αεροσκάφη που απογειώνονται σαν αεροπλάνα και φτάνουν σε τροχιά σαν πύραυλοι τόσο στις επίγειες όσο και στις διαστημικές μεταφορές. Αυτό θα επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στον πλανήτη και πέρα από αυτόν».

Naftemporiki.gr