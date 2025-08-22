Ο Ελον Μασκ ζήτησε τη βοήθεια του Ζάκερμπεργκ για να αγοράσει την OpenAI

Ο Ελον Μασκ έκανε στις αρχές του 2025 δημόσια πρόταση εξαγοράς της OpenAI (ChatGPT) προσφέροντας 97,4 δισ. δολάρια και σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που μόλις αποκαλύφθηκαν ζήτησε από τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επικεφαλής της Metα (Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads) να τον βοηθήσει οικονομικά σε αυτό το εγχείρημα.

Σύμφωνα με το CNBC τα έγγραφα αυτά αποτελούν μέρος μιας νομικής υπόθεσης μεταξύ του Μασκ και της OpenAI, η οποία ξεκίνησε πέρυσι. Η υπόθεση εκδικάζεται σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βόρεια Καλιφόρνια, και ένας δικαστής αποφάσισε πρόσφατα ότι η OpenAI μπορεί να προχωρήσει σε αγωγές κατά του Μασκ ο οποίος συνίδρυσε την OpenAI ως μη κερδοσκοπικό οργανισμό μαζί με τον σημερινό επικεφαλής της εταιρείας Σαμ Άλτμαν και άλλους επενδυτές το 2015.

Κάποια στιγμή ο Μασκ αποφάσισε ότι δεν ήθελε να παραμείνει η εταιρεία μη κερδοσκοπική και ο ίδιος απλά ένας επενδυτής της και ζήτησε η εταιρεία να αποκτήσει κερδοσκοπικό χαρακτήρα με τον ίδιο επικεφαλής. Οι υπόλοιποι επενδυτές αρνήθηκαν με αποτέλεσμα ο Μασκ να αποχωρήσει από την εταιρεία χωρίς να διατηρήσει οποιαδήποτε οργανική η μετοχική σχέση με αυτή.

Όταν η OpenAI έγινε επίκεντρο της βιομηχανίας της τεχνολογίας με τη δημιουργία του ChatGPT και πολύ περισσότερο όταν ο Μασκ ίδρυσε τη δική του εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης ευθέως ανταγωνιστική στην OpenAI ο Μασκ ξεκίνησε ένα μέτωπο εναντίον του Σαμ Άλτμαν στον οποίο χρέωνε πιθανότατα και την έξοδο του από την εταιρεία. Ο Μασκ πραγματοποιούσε συνεχείς αρνητικές δηλώσεις εναντίον του Άλτμαν και τελικά έκανε την κίνηση με την πρόταση εξαγοράς της OpenAI την οποία θα ενσωμάτωνε αν η διαδικασία προχωρούσε στην δική του εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, την xAI.

Η αντεπίθεση

Ο Άλτμαν και ο Μασκ, που υπήρξαν για πολλά χρόνια φίλοι, έχουν πλέον εξελιχθεί σε σφοδρούς αντίπαλους μετά την άνοδο της OpenAI ως ηγέτη στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη με δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από τη Microsoft. Όταν ο Μασκ κατέθεσε την πρότασή του για αγορά της OpenAI τον Φεβρουάριο δήλωνε εξοργισμένος που ο Άλτμαν φερόταν να προωθεί τη μετατροπή της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση και σύμφωνα με τον Μασκ κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το καταστατικό της.

Η OpenAI αντεπιτέθηκε και με δική της αγωγή εναντίον του Μασκ ισχυρίζεται ότι ο Αμερικανός μεγιστάνας έκανε μια «πλασματική προσφορά» (sham bid) και ότι έχει επιδοθεί σε «παρενόχληση» μέσω δικαστικών διαδικασιών και επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον Τύπο θέλοντας να βλάψει την εταιρεία. Ως μέρος της καταγγελίας της, η OpenAI έχει ζητήσει με κλήτευση από τη Metα να παραδώσει επικοινωνίες ανάμεσα στην εταιρεία, τον Ζάκερμπεργκ της και τον Μασκ σχετικά με την πρόταση εξαγοράς.

Σε δήλωση προς το δικαστήριο που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, η OpenAI ανέφερε ότι όταν ο Μασκ και η xAI προσπαθούσαν να σχηματίσουν ένα κονσόρτσιουμ επενδυτών για να χρηματοδοτήσουν την εξαγορά προσέγγισαν τον επικεφαλής της Metα με επιστολή πρόθεσης και τον ρώτησαν «σχετικά με πιθανές χρηματοδοτικές διευθετήσεις ή επενδύσεις».

Προς το παρόν τόσο η πλευρά της Metα και του επικεφαλής της όσο και του Μασκ δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την αποκάλυψη των εγγράφων.

Naftemporiki.gr