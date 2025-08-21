NASA: Τέλος η ενασχόληση με το κλίμα της Γης στόχος η Σελήνη και ο Άρης

Ο εκτελών χρέη διοικητή της NASA Σον Ντάφι ανακοίνωσε ότι ελήφθη η απόφαση να τερματιστούν όλα τα προγράμματα κλιματικής έρευνας και μελέτης της Γης όπου η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ήταν σε αυτόν τον τομέα επί δεκαετίες παγκόσμιος ηγέτης και επίκεντρο γίνεται η εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη.

Οι δηλώσεις αυτές αντανακλούν την πρόταση του προϋπολογισμού του Προέδρου Τραμπ για τη NASA, η οποία επιδιώκει βαθιές περικοπές στις πρωτοβουλίες της NASA για τις επιστήμες της Γης, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο αρκετές βασικές αποστολές και εγείροντας ανησυχίες μεταξύ των ερευνητών για κενά στην παρακολούθηση του κλίματος και στις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Μιλώντας στο Fox Business ο Ντάφι είπε ότι ο σκοπός της NASA είναι η εξερεύνηση του Διαστήματος και όχι το κλίμα της Γης. «Όλη η επιστήμη του κλίματος και όλες οι άλλες προτεραιότητες που είχε η προηγούμενη διοίκηση στη NASA, θα τις αφήσουμε στην άκρη. Όλη η επιστήμη που θα κάνουμε θα κατευθυνθεί προς την εξερεύνηση, που είναι η αποστολή της NASA. Γι’ αυτό έχουμε τη NASA: για να εξερευνούμε, όχι για να ασχολούμαστε με όλες αυτές τις επιστήμες της Γης».

Ο Ντάφι έκανε λόγο για «σαλάτα προτεραιοτήτων» που είχε δημιουργήσει η NASA και δήλωσε ότι η μελλοντική επιστήμη θα επικεντρωθεί σε αποστολές προς τη Σελήνη, τον Άρη και προορισμούς χαμηλής τροχιάς γύρω από τη Γη, μετά την παροπλισμό του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού που αναμένεται κάποια στιγμή στο τέλος αυτής της δεκαετίας ή τις αρχές της επόμενης.

Τόνισε πώς η εξερεύνηση αυτή έχει εμπνεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν, αναφερόμενος στις αποστολές Apollo και κάνοντας έναν παραλληλισμό με τα τρέχοντα προγράμματα, όπως το Artemis, που στοχεύουν να επιστρέψουν Αμερικανοί αστροναύτες στη Σελήνη.

Ο Ντάφι είπε ότι υπάρχουν και άλλες κρατικές υπηρεσίες και οργανισμοί που έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν την ηγεσία στην επιστήμη του κλίματος ενώ η NASA είναι η μόνη υπηρεσία ικανή να υποστηρίξει την επανδρωμένη διαστημική πτήση. «Αυτό δεν σημαίνει ότι το Κογκρέσο δεν μας έχει πει να κάνουμε και μερικά άλλα πράγματα», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι η NASA θα εξακολουθήσει να τηρεί τις επικείμενες οδηγίες του προϋπολογισμού, προσθέτοντας: «Θα τα κάνουμε αυτά, αλλά είμαστε η μόνη υπηρεσία που θα εξερευνήσει το Διάστημα».

Naftemporiki.gr