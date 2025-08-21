Με αναβαθμισμένη τεχνητή νοημοσύνη η νέα γενιά κινητών τηλεφώνων και έξυπνων ρολογιών της Google

Τα νέα μοντέλα της σειράς κινητών τηλεφώνων και έξυπνων ρολογιών Pixel παρουσίασε η Google. Οι συσκευές ενσωματώνουν τις τελευταίες αναβαθμίσεις του Gemini AI, του προγράμματος γενετικής νοημοσύνης του ιντερνετικού κολοσού.

Οι νέες συσκευές προσπαθούν να κατανοήσουν ποιες χρήσιμες πληροφορίες μπορεί να χρειαστείτε από τη ζωή σας για να αντιμετωπίσετε ένα πιθανό πρόβλημα, να γίνετε καλύτερος φωτογράφος ή να αποκτήσετε τον προσωπικό σας σύμβουλο υγείας και ύπνου.

Η νέα λειτουργία Magic Cue επιτρέπει στο chatbot να ψάχνει στη ψηφιακή σας ζωή και να εμφανίζει σχετικές πληροφορίες στο τηλέφωνό σας ακριβώς τη στιγμή που τις χρειάζεστε. Για παράδειγμα, όταν καλείτε μια αεροπορική εταιρεία, θα εμφανίζεται αυτόματα η κράτησή σας από το Gmail στην εφαρμογή τηλεφώνου ή όταν ένας φίλος σάς στείλει μήνυμα για να βρεθείτε την Κυριακή το πρωί το Gemini θα προτείνει ένα κατάλληλο για την περίσταση κατάστημα εστίασης (αν π.χ. θέλετε να φάτε πρωινό) και θα εμφανίσει το ημερολόγιό σας μαζί με τα μηνύματα.

Η λειτουργία αποτελεί μέρος μιας σειράς αναβαθμίσεων τεχνητής νοημοσύνης για τα νέα Pixel 10, 10 Pro και 10 Pro Fold. Όλα διαθέτουν το νέο chip Tensor G5, το οποίο εκτελεί το Magic Cue και άλλα εργαλεία AI τοπικά στη συσκευή. Ο Λίο Γκέμπι, κύριος αναλυτής στην εταιρεία ερευνών CCS Insight, δήλωσε ότι η Google «κατά κάποιον τρόπο τοποθετεί την on-device τεχνητή νοημοσύνη πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε ανταγωνιστή της» και ότι η λειτουργία Magic Cue είναι «ένα πρώιμο βήμα προς τις πολυδιαφημισμένες εμπειρίες agentic AI, οι οποίες έχουν υποσχεθεί στα smartphones εδώ και καιρό.

Η Google μπορεί να επωφεληθεί από το γεγονός ότι οι περισσότεροι χρήστες Android έχουν ήδη γεμάτες εφαρμογές όπως το Gmail, το Calendar και το Maps με προσωπικές πληροφορίες, και τώρα συγκεντρώνει αυτά τα δεδομένα με έναν πιο χρήσιμο τρόπο από ποτέ».

Το Pixel 10 διαθέτει οθόνη OLED 6,3 ιντσών και αναβαθμισμένο σύστημα κάμερας που περιλαμβάνει τηλεφακό 10,8MP με 5x zoom, αυξάνοντας τον αριθμό των πίσω καμερών σε τρεις (έναντι δύο των προηγούμενων μοντέλων). Το Pixel 10 Pro κυκλοφορεί σε δύο μεγέθη, με οθόνη 6,3 ή 6,8 ιντσών, και διαθέτει τρεις κάμερες στο πίσω μέρος, συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφακού 48MP με οπτικό zoom 10x.

Το Pixel 10 Pro Fold γίνεται από τα πρώτα αναδιπλούμενα τηλέφωνα που προσφέρουν πλήρη αντοχή σε νερό και σκόνη όπως τα κλασικά τηλέφωνα, καθώς η Google προσπαθεί να μετριάσει τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της εύκαμπτης οθόνης. Διαθέτει παρόμοιο σύστημα κάμερας με το Pixel 10.

Τα τηλέφωνα υποστηρίζουν επίσης διάφορες λειτουργίες φωτογραφίας με AI, όπως το νέο Camera Coach, που χρησιμοποιεί τους AI servers της Google για να αναλύσει τη σκηνή μπροστά από την κάμερα και να προτείνει διαφορετικό κάδρο, γωνίες και φωτισμό για καλύτερη φωτογραφία. Οι τιμές των νέων μοντέλων ξεκινούν από τα 899 ευρώ και καταλήγουν στα 1,899 ευρώ.

Τα ρολόγια

Η Google παρουσίασε επίσης το Pixel Watch 4, το οποίο φέρνει το Gemini στον καρπό και μπορεί να λειτουργήσει ως προσωπικός AI προπονητής υγείας. Μέσω της νέας εφαρμογής Fitbit, το Gemini μπορεί να δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα γυμναστικής και ύπνου, να μετρά σε πραγματικό χρόνο την επίδραση της άσκησης και να απαντά σε ερωτήσεις για υγεία και φυσική κατάσταση με τρόπο chatbot.

Το Pixel Watch 4 διατίθεται σε δύο μεγέθη και έχει κυρτή οθόνη 10% μεγαλύτερη από των προκατόχων του. Είναι το πρώτο smartwatch που προσφέρει δορυφορικές υπηρεσίες SOS εκτός δικτύου, ξεκινώντας από τις ΗΠΑ. Είναι επίσης το πρώτο smartwatch της Google σχεδιασμένο για επισκευή (μπαταρία και οθόνη), ακολουθώντας την Apple και τη Samsung. Η τιμή του ξεκινά από τα 499 ευρώ.

Παράλληλα, τα Pixel Buds 2a είναι μια φθηνότερη έκδοση των ασύρματων ακουστικών της Google, με κόστος 149 ευρώ. Διαθέτουν το ίδιο chip Tensor A1 με τα κορυφαία Buds Pro 2, προσφέρουν ακύρωση θορύβου και ενσωματωμένο Gemini AI assistant. Η θήκη φόρτισης έχει σχεδιαστεί με αντικαταστάσιμη μπαταρία, αν και τα ίδια τα ακουστικά δεν επισκευάζονται.

Naftemporiki.gr