Το James Webb εντόπισε ένα ακόμη φεγγάρι του Ουρανού (βίντεο)

Αστρονόμοι που χρησιμοποίησαν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA εντόπισαν έναν άγνωστο μέχρι σήμερα δορυφόρο του Ουρανού, του έβδομου πιο μακρινού πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.

Το φεγγάρι που έλαβε την κωδική ονομασία S/2025 U1 έχει διάμετρο μόλις 10 χιλιόμετρα γεγονός που το έκανε μη ανιχνεύσιμο από τα τηλεσκόπια αλλά ακόμη και από το σκάφος Voyager 2 της NASA κατά τη διέλευσή του από τον πλανήτη το 1986. Όμως το πιο ισχυρό διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος κατάφερε να εντοπίσει αυτόν τον αρκετά μικρό σε μέγεθος δορυφόρο.

Μια ομάδα με επικεφαλής επιστήμονες του Southwest Research Institute (SwRI) στο Κολοράντο πραγματοποίησε 10 διαφορετικές παρατηρήσεις διάρκειας 40 λεπτών του Ουρανού χρησιμοποιώντας την κάμερα κοντινού υπερύθρου (NIRCam) του James Webb προκειμένου να βρουν το μικρό φεγγάρι. Η ανακάλυψη ανεβάζει τον συνολικό αριθμό γνωστών δορυφόρων του Ουρανού σε 29.

Το S/2025 U1 κινείται σε κυκλική τροχιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι πιθανότατα σχηματίστηκε στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Το φεγγάρι κινείται δίπλα σε αρκετούς μικρούς δορυφόρους που βρίσκονται εντός της τροχιάς των μεγαλύτερων φεγγαριών του Ουρανού των Μιράντα, Αριέλ, Ομπερόν και Τιτάνια. Τα 27 από τα 29 φεγγάρια του Ουρανού έχουν ονόματα εμπνευσμένα από χαρακτήρες έργων του Σαίξπηρ. Το S/2025 U1 θα λάβει κάποια στιγμή επίσημο όνομα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU).

Εκτός από το ότι αποδεικνύει τις επαναστατικές δυνατότητες του James Webb οι επιστήμονες λένε ότι η ανακάλυψη του S/2025 U1 δείχνει πως υπάρχει ακόμη πολλά να μάθουμε για τον Ουρανό και το πολύπλοκο σύστημα δαχτυλιδιών και φεγγαριών του.

«Κανένας άλλος πλανήτης δεν έχει τόσα μικρά εσωτερικά φεγγάρια όσο ο Ουρανός και οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις τους με τα δαχτυλίδια υποδηλώνουν ένα χαοτικό παρελθόν που θολώνει τα όρια ανάμεσα σε ένα σύστημα δαχτυλιδιών και ένα σύστημα φεγγαριών. Επιπλέον το νέο φεγγάρι είναι μικρότερο και πολύ πιο αμυδρό από τα μικρότερα ήδη γνωστά εσωτερικά φεγγάρια κάτι που καθιστά πιθανό ότι ακόμη περισσότερη πολυπλοκότητα μένει να ανακαλυφθεί» δήλωσε ο Μάθιου Τισκαρένο του Ινστιτούτου SETI, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

