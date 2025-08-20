Το μαλλί των προβάτων μπορεί να διορθώσει τις βλάβες στα δόντια μας

Οδοντιατρικές θεραπείες από το μαλλί και τις τρίχες του προβάτου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίστρωση των δοντιών των ανθρώπων ώστε να επιδιορθώνουν το σμάλτο και να αποτρέπουν την τερηδόνα σύμφωνα με νέα μελέτη.

Οι ερευνητές εξήγαγαν από το μαλλί των προβάτων κερατίνη (μια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά, το δέρμα και τα νύχια) και την εφάρμοσαν στα ανθρώπινα δόντια. Διαπίστωσαν ότι η ουσία σχημάτισε μια προστατευτική κρυσταλλική επίστρωση που μιμείται το φυσικό σμάλτο των δοντιών. Το εύρημα θα μπορούσε να υποστηρίξει βιώσιμες, χαμηλού κόστους θεραπείες για την πρώιμη τερηδόνα μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Η κερατίνη προσφέρει μια μεταμορφωτική εναλλακτική στις τρέχουσες οδοντιατρικές θεραπείες. Όχι μόνο προέρχεται με βιώσιμο τρόπο από βιολογικά απόβλητα, όπως μαλλιά και δέρμα, αλλά εξαλείφει και την ανάγκη για παραδοσιακές ρητίνες πλαστικού που χρησιμοποιούνται στην αποκαταστατική οδοντιατρική, οι οποίες είναι τοξικές και λιγότερο ανθεκτικές. Η κερατίνη επίσης φαίνεται πολύ πιο φυσική από αυτές τις θεραπείες, καθώς μπορεί να ταιριάξει περισσότερο με το χρώμα του αυθεντικού δοντιού» δήλωσε η Σάρα Γκαμέα, ερευνήτρια οδοντιατρικής στο King’s College London, εκ των επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Η τερηδόνα είναι η πιο κοινή στοματική πάθηση στον κόσμο που επηρεάζει περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με την πάροδο του χρόνου, τα όξινα τρόφιμα, η κακή στοματική υγιεινή και η καθημερινή φθορά μπορούν να διαβρώσουν το προστατευτικό σμάλτο των δοντιών. Η απώλειά του μπορεί να οδηγήσει σε πόνο, κοιλότητες και απώλεια δοντιών.

«Σε αντίθεση με τα οστά και τα μαλλιά, το σμάλτο δεν αναγεννάται. Μόλις χαθεί, χάνεται για πάντα» λέει ο Σέριφ Ελσαρκάουι, ειδικός στην προσθετική οδοντιατρική στο King’s College London, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Για να διερευνήσουν αν οι θεραπείες με βάση την κερατίνη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη της τερηδόνας και την επιδιόρθωση του σμάλτου ο Ελσαρκάουι και οι συνεργάτες του εξήγαγαν κερατίνη από ίνες μαλλιού. Έπειτα, ανακάτεψαν την κερατίνη με νερό, όπου σχημάτισε ένα λεπτό φιλμ.

Όταν τοποθέτησαν το φιλμ κερατίνης σε δείγμα δοντιού, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σχημάτισε μια οργανωμένη, ισχυρή και κρυσταλλική επίστρωση παρόμοια με το βιολογικό σμάλτο, όταν ήρθε σε επαφή με τα μέταλλα του σάλιου. Κατά τη διάρκεια ενός μήνα, η επίστρωση προσέλκυσε ιόντα ασβεστίου και φωσφορικών, δημιουργώντας ένα σκληρό, προστατευτικό στρώμα πάνω στο δόντι.

Οι επιστήμονες εξετάζουν τρόπους να διαθέσουν τη θεραπεία στο κοινό. Οδοντόκρεμες με κερατίνη για καθημερινή χρήση ή επαγγελματικές επικαλύψεις που θα εφαρμόζονται σε οδοντιατρείο θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμες μέσα στα επόμενα χρόνια.

«Μπαίνουμε σε μια συναρπαστική εποχή όπου η βιοτεχνολογία μας επιτρέπει όχι μόνο να αντιμετωπίζουμε τα συμπτώματα αλλά και να αποκαθιστούμε βιολογικές λειτουργίες χρησιμοποιώντας τα ίδια τα υλικά του σώματος. Με περαιτέρω ανάπτυξη και τις κατάλληλες βιομηχανικές συνεργασίες, σύντομα θα μπορούμε να “καλλιεργούμε” πιο δυνατά, πιο υγιή χαμόγελα από κάτι τόσο απλό όσο ένα κούρεμα» εξηγεί ο Ελσαρκάουι.

